¿Qué va a cambiar de internet en México con Neutralidad de la Red?

El 28 de junio fueron aprobados por el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), los "Lineamientos sobre Neutralidad en la Red" para la gestión de tráfico y administración de red, y se tiene establecido que entren en vigor a partir del 3 de septiembre próximo.

Dichos lineamientos tienen como prioridad garantizar la privacidad de los usuarios, que puedan navegar bajo una libre elección; además de contemplar elementos de transparencia constantemente actualizados. Pero, ¿esto qué quiere decir?, ¿cómo cambiará el internet? En Techbit te decimos cuáles son los datos más importantes sobre estos lineamientos que debes saber.

--Gestión de administración y tráfico de red

Para garantizar a todos los usuarios un funcionamiento eficiente de la red, el IFT dice que es necesario gestionar el tráfico y la administración de redes. Esto quiere decir que las empresas proveedoras de internet tendrán la capacidad de implementar políticas de gestión con el fin de asegurar la calidad y velocidad de sus servicios, así como para conservar la integridad y seguridad de los usuarios en la red.

Uno de los lineamientos más importantes es la libre elección de los contenidos, aplicaciones y servicios. De esta manera se evitará que los prestadores de servicio no tengan autoridad para limitar, restringir, bloquear o filtrar el acceso a ningún contenido. Las empresas podrían interferir solo si representara un riesgo tanto para la red como para los usuarios, si este fuera el caso, y solo es permitido hacerlo de manera temporal.

--Trato no discriminatorio para usuarios finales

El punto que se refiere a un trato no discriminatorio entre usuarios finales y proveedores de servicios o tipos de tráficos similares entre propios y terceros especifica que bajo ninguna circunstancia se podrá priorizar a ningún tipo de contenidos o servicios específicos, sean o no propiedad o alianza de los PSI.

Asimismo se debe garantizar que todos los usuarios, sin excepción, puedan elegir a través de qué equipo desea conectarse a una red, sin importar cuál sea la compañía prestadora de servicios. Esto quiere decir que no podrá discriminarse o negarse el acceso a internet a ningún equipo o dispositivo terminal.

--Privacidad y resguardo de datos

Mantener la privacidad de los datos y comunicaciones privados es uno de los puntos más importantes de los Lineamientos sobre Neutralidad en la Red. El documento emitido por el IFT específica que está estrictamente prohibido inspeccionar, alterar o monitorear todo el contenido que transite por sus redes, ni resguardar o solicitar información de los usuarios que no sea necesaria para brindar un buen servicio.

--Acceso patrocinado a datos

Los proveedores de servicio de acceso a internet y todos sus servicios deberán asegurar a sus usuarios el acceso total a internet sin fragmentar los contenidos.

Para los servicios móviles se tendrá permitido incluir el acceso patrocinado a datos como parte de un paquete ofertado y contratado por los usuarios; sin embargo, esto tiene validez solo mientras este plan continúe vigente, y se deberán aplicar y contemplar las políticas de uso justo a todo el contenido por igual.

Además, quedó establecido que, cuando a través de una misma red se presten o intercambien otros servicios de distintos proveedores, estos no podrán deteriorar o limitar su funcionamiento bajo ninguna circunstancia.

--Reducción de la brecha digital

Reducir la aún amplía brecha digital es uno de los principales propósitos de la Neutralidad de la Red. Se espera que bajo el concepto de "datos patrocinados" las compañías prestadoras de servicios den acceso gratuito a internet a usuarios que no cuenten con saldo, paquete, plan o saldo disponibles. El acceso puede estar limitado a cierto contenido o aplicaciones establecidas y seleccionadas previamente por las empresas. Esto quiere decir que los "datos patrocinados" pueden limitar su funcionamiento como la compañía de telecomunicaciones lo crea conveniente.

Por último, se estableció que con el propósito de que cada usuario sea capaz de elegir lo que mejor crea conveniente para sus intereses propios, todos los prestadores de servicio deberán facilitar sus políticas utilizando un lenguaje que no dificulte su entendimiento a través de sus portales web.

Con la aprobación de estos lineamientos se espera que la competencia entre los PSI se centre en brindar a todos los usuarios una experiencia eficaz, sin anteponer sus intereses de por medio. Así como garantizar que dicha competencia se dé bajo igualdad de condiciones, tanto para los prestadores, como para los usuarios finales, quienes podrán tener completo control de su elección, así como poder cambiar de opinión cuando mejor lo crean conveniente, sin que puedan ser discriminados o su acceso a internet pueda verse amenazado.