Recuerdan la importancia de usar cubrebocas y cuáles son los cuidados para cada tipo de mascarilla

- El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) no deja dudas sobre la utilidad del tapabocas (cubrebocas o máscara facial) como medida preventiva ante el Covid-19.

Es claro que su función principal es proporcionar una capa adicional que ayude a evitar que las secreciones respiratorias de una persona viajen por el aire y puedan llegar a otras.

Bajo este criterio, el CDC autoridad sanitaria de Estados Unidos elaboró una guía que ayuda a clasificar los tipos de mascarillas:

Respiradores N95: Diseñados para reducir la exposición a partículas grandes y pequeñas, se ajustan individualmente al usuario para garantizar un sellado adecuado alrededor de la nariz y la boca. Cuando se usa y se coloca correctamente, hay una fuga mínima cuando el usuario inhala.

Mascarillas médicas: Incluyen quirúrgicas, de procedimientos y de atención al paciente. Están diseñadas para proteger al usuario de los fluidos corporales y de las secreciones respiratorias del infectado, y viceversa. Su principal característica es que son de menor ajuste, las cuales brindan una protección del 60 al 70% y deben ser usadas por personas que desarrollan actividades de riesgo medio a alto.

Mascarillas de distanciamiento social: Incluye cualquier cubierta facial de tela, reutilizable y no médica, destinada a ser usada por el público en general u otras personas en las categorías de exposición de riesgo bajo a medio, para proporcionar una barrera entre el usuario y otros.

Detalles vitales

Las mascarillas son personales y no se pueden compartir.

Las mascarillas no se deben poner con las manos sucias. Antes de quitar, poner o ajustarse se deben tener las manos limpias.

Los cubrebocas tienen tiempo de vida:

No la uses si no es reutilizable.

Si es reutilizable, lávala con agua y jabón y deja que se seque. Lávalas tras cada uso.

Deséchalo: Si no presentas síntomas de contagio, corta tu cubrebocas y deposítalo en un contenedor que indique "desecho médico".