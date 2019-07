Redes sociales construyen amistades falsas, aseguran científicos

¿Piensas que por tener cientos de "amigos" en Facebook nunca estarás solo? ¡Aguas! Científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) alertaron que las interacciones en redes sociales banalizan y hacen trivial relaciones tan importantes en la vida de las personas como lo son los amigos.

"Algunos usuarios en las redes tienen cientos o miles de amigos, y con esa misma palabra se nombra a cualquiera, cuando en realidad no hay un vínculo entre las personas, y su relación no ha pasado las pruebas que debe sustentar una verdadera amistad", explicó Juan Pablo García Acosta, académico de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala.

"En esos medios se construyen amistades falsas porque es difícil establecer lazos reales. Ni siquiera se le podría llamar 'amistad virtual', porque simplemente no hay una unión; en todo caso, se trata de conocidos".

El principal atributo de un amigo es que lo elegimos en función de las afinidades y empatía. Es una relación que se construye a través del tiempo; el amor, la lealtad, la solidaridad y la sinceridad se prueban día a día, evento tras evento, tiene diferentes pruebas que definen si se afianza o se diluye, detalló.

"La vida está hecha de momentos, y cuando se comparten satisfacciones y tristezas se construye el vínculo llamado amistad, y esos momentos tienden a ser en realidad las verdaderas pruebas".

Si no hay compaginación, respeto, ni están presentes valores como la gratitud, la lealtad y la confianza, se va minando la construcción de la amistad, que debe ser recíproca.

Hoy se celebra el Día Internacional de la Amistad que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 30 de julio, más allá del 14 de Febrero cuando por razones comerciales se instauró el Día de San Valentín, o del Amor y la amistad.

En 2011, el organismo internacional estableció la conmemoración "con la idea de que la amistad entre los pueblos, los países, las culturas y las personas pueda inspirar iniciativas de paz y presente una oportunidad de tender puentes entre las comunidades".

La conmemoración es un recordatorio de que para hacer frente a los problemas del mundo, se requiere la solidaridad que se manifiesta, por ejemplo, en la amistad.