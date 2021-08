Redes sociales, en la mira por la manera en que tratan a los talibanes

Los talibanes han tomado el control del país ocasionando una crisis que está siendo reportada en todo el mundo. Y las redes sociales son unos de los medios a través de los cuales circula mucho contenido sobre el tema. Por ello es que las plataformas están en la mira con respecto a cómo están tratando esta situación.

Las plataformas sociales como Facebook, Twitter y YouTube están siendo objeto de un nuevo escrutinio por la forma en que tratan las cuentas de los talibanes ahora que el grupo islamista militante emerge como la potencia dominante en Afganistán tras la retirada de las tropas de Estados Unidos.

Si bien ninguna de las plataformas ha cambiado públicamente sus políticas sobre el grupo, las prácticas de moderación han sido objeto mucha vigilancia. Incluso muchas están cambiando sus reglas para garantizar que las políticas se apliquen de manera adecuada.

Los medios internacionales se han estado preguntando si es que el nuevo grupo en el poder podrá arrebatar el control de las cuentas oficiales de Facebook y Twitter del gobierno de Afganistán. Pues si bien los talibanes ahora están al frente del gobierno, todavía está en duda si las redes sociales les otorgarán acceso a las cuentas oficiales legitimas en su país.

Además de lo anterior hay expectación con respecto a la libertad que darán a los talibanes de expresar sus medidas e ideología a través de las redes. Pues, a pesar de una serie de prohibiciones oficiales, las fuerzas talibanes están adoptado plataformas tecnológicas para enviar mensajes. Como ejemplo de ello, el lunes un portavoz oficial de los talibanes usó Twitter para reclamar el control de la ciudad capital de Kabul y dijo que la situación estaba "bajo control". Asimismo el portal Free Beacon informó que los funcionarios talibanes estaban circulando números de WhatsApp que podrían ser utilizados por ex miembros del régimen para coordinar la rendición, aunque algunos de esos números han sido dados de baja de la plataforma de mensajería de Facebook.

--La reacción de algunas redes

El día de ayer se dio a conocer que los talibanes están oficialmente prohibidos en todos los servicios de Facebook, incluido WhatsApp e Instagram. Sin embargo, se ha criticado que el cifrado de extremo a extremo del servicio facilita que las cuentas de los talibanes eviten la acción de moderación.

Al respecto, un portavoz de WhatsApp le dijo al medio Vice que los moderadores toman medidas contra las cuentas que violan las políticas cuando los moderadores se enteran de ellas, pero sin acceso a las comunicaciones de los usuarios, es poco probable que WhatsApp conozca una cuenta que utilicen los talibanes.

Por su parte, Twitter no tiene una política general sobre la actividad de los talibanes, pero le dijo a The Verge que toma medidas contra las cuentas que violan las reglas existentes contra el contenido violento o la manipulación de la plataforma. "La situación en Afganistán está evolucionando rápidamente. También estamos encontrando a personas en el país que utilizan Twitter para buscar ayuda", dijo un portavoz

También The Verge informó que YouTube le compartió que cancelará todas las cuentas vinculadas a los talibanes en función de su interpretación de la ley de sanciones de Estados Unidos. "YouTube cumple con todas las sanciones aplicables y las leyes de cumplimiento comercial, incluidas las sanciones estadounidenses pertinentes. Como tal, si encontramos una cuenta que se cree que es propiedad de los talibanes afganos y está operada por ellos, la cancelamos", dijo un portavoz.