Remedio Natural para Ahuyentar Moscas de Casa y Jardín

Ciencia y Tecnología

Descubre un remedio sencillo y efectivo para mantener las moscas alejadas de tu hogar y jardín.

Por El Universal

Noviembre 11, 2025 08:59 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 11 (EL UNIVERSAL).- Las moscas son uno de los insectos más molestos en el hogar, ya que su presencia persiste sin importar si es temporada de calor o frío. Su aparición no solo resulta incómoda, sino que también puede ser un riesgo sanitario, ya que estos insectos pueden transportar bacterias y contaminar los alimentos.

Si estás en la búsqueda de un método eficaz para ahuyentar las moscas de la casa y el jardín, aquí te compartimos un remedio sencillo, natural y altamente efectivo que te ayudará a mantener tus espacios libres de estos visitantes indeseados.

¿Cómo ahuyentar las moscas de la casa y el jardín?

Este método no solo ahuyenta moscas, sino que también deja un aroma agradable en tu hogar, al ser uno de los remedios más efectivos y naturales.

Ingredientes:

1 limón

15 a 20 clavos de olor

1 ramita de romero o menta

Corta el limón en dos mitades e inserta los clavos de olor en la pulpa y coloca el limón en puntos estratégicos como el comedor, cocina, ventanas o mesas en el jardín. Si deseas aumentar su efecto, acompáñalo con hojas de menta o romero fresco.

¿Por qué hay moscas en tu hogar o jardín?

Las moscas suelen acercarse a lugares donde encuentran comida, humedad o materia orgánica en descomposición. Algunas de las razones más comunes son:

Restos de comida en la cocina

Basura sin tapar

Frutas muy maduras

Jardines con plantas aromáticas, pero sin mantenimiento

Mascotas y su bandeja de alimento

La clave está en reducir los olores que las atraen y utilizar elementos que repelan su presencia.

Otros trucos para mantener las moscas lejos

Además del método anterior, puedes reforzar la protección con los siguientes remedios:

Mantén los botes de basura siempre cerrados.

Lava los platos inmediatamente después de comer y evita que se acumulen.

Limpia superficies con vinagre blanco para eliminar olores que las atraen.

Coloca plantas repelentes como albahaca, lavanda o citronela en ventanas o terraza.

Instala mosquiteros en ventanas o puertas.

SLP

El Universal

Descubre un remedio sencillo y efectivo para mantener las moscas alejadas de tu hogar y jardín.

