Remedio Natural para Ahuyentar Moscas de Casa y Jardín
Descubre un remedio sencillo y efectivo para mantener las moscas alejadas de tu hogar y jardín.
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 11 (EL UNIVERSAL).- Las moscas son uno de los insectos más molestos en el hogar, ya que su presencia persiste sin importar si es temporada de calor o frío. Su aparición no solo resulta incómoda, sino que también puede ser un riesgo sanitario, ya que estos insectos pueden transportar bacterias y contaminar los alimentos.
Si estás en la búsqueda de un método eficaz para ahuyentar las moscas de la casa y el jardín, aquí te compartimos un remedio sencillo, natural y altamente efectivo que te ayudará a mantener tus espacios libres de estos visitantes indeseados.
¿Cómo ahuyentar las moscas de la casa y el jardín?
Este método no solo ahuyenta moscas, sino que también deja un aroma agradable en tu hogar, al ser uno de los remedios más efectivos y naturales.
Ingredientes:
1 limón
15 a 20 clavos de olor
1 ramita de romero o menta
Corta el limón en dos mitades e inserta los clavos de olor en la pulpa y coloca el limón en puntos estratégicos como el comedor, cocina, ventanas o mesas en el jardín. Si deseas aumentar su efecto, acompáñalo con hojas de menta o romero fresco.
¿Por qué hay moscas en tu hogar o jardín?
Las moscas suelen acercarse a lugares donde encuentran comida, humedad o materia orgánica en descomposición. Algunas de las razones más comunes son:
Restos de comida en la cocina
Basura sin tapar
Frutas muy maduras
Jardines con plantas aromáticas, pero sin mantenimiento
Mascotas y su bandeja de alimento
La clave está en reducir los olores que las atraen y utilizar elementos que repelan su presencia.
Otros trucos para mantener las moscas lejos
Además del método anterior, puedes reforzar la protección con los siguientes remedios:
Mantén los botes de basura siempre cerrados.
Lava los platos inmediatamente después de comer y evita que se acumulen.
Limpia superficies con vinagre blanco para eliminar olores que las atraen.
Coloca plantas repelentes como albahaca, lavanda o citronela en ventanas o terraza.
Instala mosquiteros en ventanas o puertas.
