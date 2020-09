Riesgos de calentar comida en envases plásticos dentro del microondas

El plástico es un material que nos rodea a donde sea que vayamos. Dentro de la cocina, lo podemos encontrar en vasos, platos, bolsas, botellas, envases y envolturas que contienen nuestros alimentos.

Sin embargo, no todos los plásticos se fabrican igual ni poseen los mismos componentes. Hay ciertos tipos de plástico que pueden afectar nuestra salud si no los usamos en la forma adecuada.

En "Menú" de EL UNIVERSAL decimos por qué no debes calentar tu comida en envases de plástico dentro del microondas.

Harvard Health Publishing explica que los plásticos contienen aditivos para cambiar su rigidez; por ejemplo, el Bisfenol A (BPA por sus siglas en inglés) se utiliza para que el plástico sea duro y transparente, mientras que los ftalatos se agregan para obtener un material suave y flexible. Ambos plastificantes son señalados como disruptores endocrinos.

De acuerdo con la Universidad de Michigan, estos químicos alteran la producción y el funcionamiento natural de las hormonas. Sus efectos incluyen problemas de fertilidad, pubertad precoz e incluso un mayor riesgo de padecer obesidad, indica un estudio publicado en Environmental Health.

Asimismo, una investigación realizada por el Centro Médico Langone de la Universidad de Nueva York concluyó que los compuestos en los recipientes de plástico aumentan la presión arterial y la resistencia a la insulina, dos factores ligados a la diabetes tipo 2.

Cuando calientas comida en un contenedor de plástico dentro del horno de microondas, el BPA y los ftalatos se filtran en los alimentos, especialmente si son productos grasos como carne o quesos, agrega Harvard Health Publishing.

Del mismo modo, un artículo publicado por Environmental Health Perspectives determinó que la absorción de plastificantes también ocurre cuando los alimentos se envuelven en papel film y se meten en el microondas.

Aunque el uso de BPA en la fabricación de biberones, vasos para bebé y envases de leche de fórmula ya se prohibió en Estados Unidos, la "Revista del Consumidor" informa que esta sustancia todavía se utiliza en México, por lo cual se aconseja que no calientes estos contenedores dentro del microondas.

Los recipientes aptos para esta tarea tienen un ícono de microondas en el etiquetado. Sigue las indicaciones del empaque cuando utilices estos contenedores, ya sean de plástico, vidrio, cerámica u otro material.

Por su parte, la organización Canadian Cancer Society recomienda que no calientes comida en los envases de plástico de un solo uso como los botes de margarina, yogur, crema o helado.

De igual forma, se sugiere que deseches los recipientes viejos, rayados, agrietados, manchados o con mal olor, ya que pueden filtrar más plastificantes dentro de tus alimentos.