¿Sabes cómo se comunica Instagram contigo?

Un internauta informado es un usuario más seguro. Con esto en mente, Instagram dio a conocer, a través de tres videos (el primero de ello puedes verlo aquí), algunos consejos de seguridad e información relevante para que los datos de las personas estén siempre a salvo, al tiempo que estas disfrutan de la plataforma.

La red social destacó que "Instagram nunca te enviará mensajes por Direct". Sin embargo, dio a conocer que, como usuario posees, un recurso de seguridad que muestra todos los correos electrónicos enviados por Instagram para ti.

Se trata de Correos electrónicos de Instagram. Estos ayudan a identificar correos que no son legítimos, como correos de suplantación de identidad (Phishing) o intentos de estafas que pueden parecer haber sido enviados por Instagram.

Para acceder a Correos electrónicos de Instagram, ingresa a Configuraciones. Selecciona Seguridad y haz clic en Correos electrónicos de Instagram. La pestaña Seguridad muestra una lista de correos relacionados al login y a la seguridad de la cuenta que Instagram envió en los últimos 14 días.

La pestaña Otros muestra una lista de todos los otros correos que Instagram envió en los últimos 14 días y que no están relacionados con la seguridad de tu cuenta.

Desconfía de correos y mensajes que dicen ser de los equipos de seguridad o soporte de Instagram y que piden que entregues información de tu cuenta (como nombre de usuario y contraseña) o que te piden que hagas clic en un enlace sospechoso.

"En caso de que recibas este tipo de mensaje, confirma en Correos electrónicos de Instagram si el mismo se trata de un correo legítimo. Y recuerda, Instagram nunca envía mensajes oficiales a través de Direct", informó Instagram.

¿Sabes qué es la autenticación en dos pasos?

La autenticación en dos pasos es una función de seguridad adicional contra el acceso indebido de terceros a tus cuentas.

Cuando la activas, además de tu contraseña se te pedirá un código de seguridad para entrar a tu cuenta de Instagram. Este código lo puedes obtener por medio de una app de autenticación de terceros o por un mensaje de texto (SMS).

¿Cómo configurar la autenticación en dos pasos?

1. Accede a Configuraciones y después entra en Seguridad.

2. Enseguida, toca en Autenticación en dos pasos.

3. Para activar esta misma función desde una aplicación de autenticación de terceros toca en esa opción y enseguida toca en Avanzar.

4. En caso de que no tengas una app de autenticación de terceros, serás redireccionado para bajar e instalar una.

5. Cuando esté activado, un código de Instagram será enviado a tu app de autentificación.

6. Abre la app y copia el código. Después vuelve a Instagram, e ingresa el código y toca Avanzar para verificar.

7. Para activar vía SMS toca en la opción Mensaje de texto, agrega tu número de teléfono para recibir el código de Instagram. Ingresa el código enviado y toca en Avanzar para verificar.

Cuando la autenticación en dos pasos esté verificada, tendrás acceso a los códigos de verificación que permiten el acceso a tu cuenta en caso de que no puedas recibir el código vía SMS o app de terceros. Anótalos y guárdalos en un lugar seguro.