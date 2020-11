Samsung se consolida como líder en pantallas

El televisor sigue siendo una parte muy importante del entretenimiento diario. Estos dispositivos han ido evolucionando para entregarnos mejor resolución y funciones, por lo que muchos están considerando invertir en un nuevo modelo. Si es tu caso, debes saber que, de acuerdo con datos de Omdia, una firma de consultoría y analista independiente, el cuarto trimestre de 2019 marcó el 14 año consecutivo en el que Samsung Electronics se ha consolidado como la marca líder en pantallas a nivel global.

La compañía señaló que México ha jugado un papel importante en su posición actual en el mercado mundial de pantallas, ya que los mexicanos tienen un ciclo de reemplazo de televisores más acelerado que muchos de los mercados más grandes del mundo, como Estados Unidos y Europa. Y es que en nuestro país es común reemplazar los televisores cada cuatro años aproximadamente, mientras que, a nivel global, dicho reemplazo se hace en alrededor de siete años.

A detalle, según datos de NPD, firma de análisis de consumo, al cierre del primer semestre del año, Samsung se posicionó como la marca líder en venta de pantallas en México con el 35% de cuota de mercado. Hervé Baurez, Chief Marketing Officer (CMO) de Samsung Electronics Me?xico, considera que una clave de este éxito se encuentra en su tecnología QLED; su amplio portafolio de pantallas, QLED 4K y 8K, y su gama LifeStyle TV (The Sero, The Frame y The Serif), así como Crystal UHD, modelos que han tenido gran aceptación en los hogares mexicanos.

Otro punto que destaca la marca es que trajeron al mercado mexicano los televisores 8K y, hasta la fecha, es la marca que cuenta con el catálogo más amplio en pantallas con esta resolución, con modelos como los Q700T y Q800T, hasta el tope de gama Q900TS y Q950TS, en los que la pantalla abarca el 99% del espacio del panel frontal.

Samsung añadió que también cuentan con diferentes estilos y que su ecosistema es compatible con otras marcas como Apple TV, Google Home y Amazon Alexa. "Es esta la verdadera clave: abrir las posibilidades de conexión de tus productos para que los usuarios hagan de su hogar un espacio conectado; este es el valor que las personas encontrarán en nuestros productos y que difícilmente hallarán en otras marcas", asegura Baurez.

¿Qué buscan los mexicanos en una pantalla?

De acuerdo con la experiencia de Samsung, los mexicanos cada vez más buscan adquirir pantallas de gran tamaño para tener una mejor experiencia visual. El promedio del tamaño que se adquiere en el país es de 55 pulgadas; en este sentido, al cierre de julio de 2020, la empresa surcoreana se colocó como la compañía que vende más pantallas por arriba de las 75 pulgadas con más del 56% de mercado.

Precisamente sobre el tamaño, Samsung explica que las pulgadas se refieren a su longitud diagonal desde la esquina superior izquierda de la pantalla hasta la esquina inferior derecha. Aunque adquirir el más grande puede parecer la mejor opción, todos los televisores tienen una distancia y ángulo recomendados. La mejor y más inmersiva experiencia visual es cuando la pantalla ocupa unos 40 grados de tu campo de visión. La distancia de este campo de visión se puede calcular simplemente conociendo el tamaño de tu televisor. Para obtener esta distancia adecuada, multiplica el tamaño de la pantalla por 1.2. Eso significa que, por ejemplo, para un televisor de 75 pulgadas, debes sentarte a 90 pulgadas o 2.3 metros de distancia.

Algo más a considerar es que el tamaño de pantalla no siempre determina las dimensiones finales, hay que agregar el soporte y el bisel para asegurarte de que podrás colocarla en donde deseas. Por último, la regla general es que a medida que aumenta el tamaño de la pantalla, también debería aumentar el recuento total de pixeles o la resolución. Cuanto mejor sea la resolución, verás más la imagen en lugar de los pixeles. Es por eso que cuando compras un televisor de pantalla grande, se recomienda que ofrezca una calidad de imagen de alta resolución como 4K.

Finalmente, Samsung destacó que, en la pasada edición del Buen Fin, donde las pantallas fueron uno de los productos más buscados, la compañía vendió más de 670 mil productos en el mercado mexicano. Para este año buscarán replicar dicha meta mediante diversas promociones y ofertas.