Si falla tu Internet, así puedes obtener un reembolso del 20%

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 29 (EL UNIVERSAL).- La conectividad a internet se ha vuelto un servicio indispensable en los hogares, ya que no solo se utiliza para entretenimiento sino también para diversas actividades educativas y laborales. Por ello resulta tan frustrante cuando se presentan fallas en la conexión. Pero no te preocupes, ¿sabías que puedes obtener un reembolso del 20%? Entérate de los detalles aquí:

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recordó a los usuarios de internet, telefonía o televisión de paga que: "si tu servicio no se presta conforme a la calidad y condiciones del contrato, o por fallas, tienes derecho a que se te bonifique al menos el 20% del monto del periodo de afectación y del precio del servicio".

Asimismo, el organismo recalcó que se deben efectuar las bonificaciones cuando el proveedor realice cobros indebidos o haya hecho pagos en exceso.

El proveedor cuenta con 5 días hábiles después de recibir la queja para dar una respuesta. ¿Qué sucede si no lo hace? Se le impondrá una sanción y deberá pagarte intereses.

No te pierdas de este beneficio, así puedes hacer la reclamación.

¿Cómo presentar una queja ante la Profeco?

Para solicitar tu reembolso puedes ingresar a la página web de la Profeco.

Si necesitas información o asesoría personalizada llama al teléfono del Consumidor 800 468 8722, lada sin costo desde el interior de la República, o al 55 5568 8722 en la Ciudad de México y área metropolitana.

También puedes acudir de manera presencial, de lunes a viernes en un horario de 8 de la mañana a 15:00 horas. Consulta la sede que te corresponde según tu entidad federativa en la página web de la Profeco.

---Comprueba que la falla del internet sea del proveedor y no tuya

Antes de realizar tu queja o reporte, vale la pena que verifiques que el problema no es tuyo, para ello:

Primero, si cuentas con internet, utiliza una prueba de velocidad disponible en algún sitio web, por ejemplo speedtest o velocidad.com.

Verifica que el problema afecte a varias páginas de internet y no solamente a algunas.

Utiliza diversos dispositivos para estar seguro que la falla recae en todos.

Asegúrate de que el Wi-Fi esté conectado correctamente. También puedes desconectarlo por algunos minutos y conectar nuevamente para que se reinicie la señal.

Si ninguno de estos consejos funciona el problema viene desde el proveedor.

---Derecho a atención gratuita y garantía del equipo

De acuerdo con la Profeco, si ya cuentas con algún servicio de telecomunicaciones como TV de paga, internet, telefonía móvil o fija, tienes derecho a la atención telefónica o en línea de tu proveedor, las 24 horas, los 365 días, podrás aclarar cualquier duda o hacer una reclamación.

Además, el proveedor debe resolver el inconveniente en un plazo no mayor a 15 días naturales.

Cabe mencionar que al contratar algún servicio de telecomunicaciones se te debe otorgar una garantía del equipo mayor a 90 días naturales y que este debe contar con la capacidad técnica para reparación.

---Derecho a dar por terminado un contrato

Otro derecho con el que cuentas cuando contratas un servicio de telecomunicaciones es que puedes dar por terminado un contrato cuando lo desees. Además se te deben informar los detalles y los requisitos para hacerlo, cancelar si el proveedor no activa el servicio en el tiempo estipulado y que se te devuelva el costo dado como anticipo dentro de los 10 días hábiles después de solicitar la cancelación. De igual manera puedes anular el acuerdo si se modifican los términos y condiciones.