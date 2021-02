TikTok avisará cuando un contenido sea falso o engañoso

Las redes sociales pueden ser una gran herramienta para informarse y aprender algo nuevo, desafortunadamente, debido a su alcance, también son aprovechadas para difundir información falsa o imprecisa. Es por ello que las distintas plataformas están buscando la manera de combatir el contenido engañoso, en el caso de TikTok a través de una serie de nuevas etiquetas.

Gina Hernández, Product Manager, Trust & Safety en TikTok, explicó que la intención de la plataforma es ser un espacio en donde los usuarios puedan expresar su creatividad, encontrar una comunidad y divertirse y, un ingrediente clave para ello es autenticidad, razón por la cual están asumiendo mayor responsabilidad para contrarrestar el contenido falso y engañoso.

De acuerdo con Hernández, TikTok ya elimina el contenido falso que identifica gracias a su asociación con verificadores como PolitiFact, Lead Stories y SciVerify quienes ayudan a evaluar la validez de la información y, en caso de confirmarla como errónea o engañosa, el video es borrado de la plataforma de inmediato.

Sin embargo, en ocasiones, las verificaciones de hechos son inconclusas o la veracidad del contenido no puede ser confirmada por completo, especialmente durante eventos que están en desarrollo. Es por ello que la plataforma buscó una manera de actuar ante esos casos.

Cuando se trata de videos con contenido dudoso, lo primero que sucede es que deja de ser elegible para aparecer en las recomendaciones del feed "Para ti" de cualquier persona, esto con la intención de limitar la difusión de información que posiblemente sea falsa o engañosa.

Y, ahora, TikTok también está añadiendo una función para tratar de evitar que las personas compartan un video cuyo contenido no tiene fundamento, en un esfuerzo por reducir su propagación. "El día de hoy, TikTok ha llevado esto un paso más allá para informar a los usuarios cuando identifica un video con contenido infundado en un esfuerzo por limitar su diseminación", señaló Hernández.

Cabe señalar que el creador del video será notificado cuando su video sea marcado como "Contenido no verificado".

¿Cómo funciona la herramienta?

Cuando los usuarios tengan la intención de compartir un video que ha sido identificado por contener información posiblemente engañosa verán un banner que indica que el video no ha podido ser comprobado.

En caso de que intente compartir el contenido le aparecerá un mensaje informativo que le recordará que se trata de un contenido marcado como "No verificado". Este paso adicional fue agregado con el fin de que el usuario haga una pausa y elija su próximo movimiento, ya sea "Cancelar" o "Compartir de todas formas".

Esta función se implementará a nivel mundial durante las próximas semanas y, de acuerdo con TikTok, fue diseñada y probada por Irrational Labs, un laboratorio de ciencias del comportamiento. "TikTok ama que la creatividad de su comunidad aliente a las personas a compartir videos con otras personas que podrían disfrutarlos, dentro y fuera de la plataforma, pero hemos diseñado esta función para ayudar a los usuarios a ser conscientes de lo que comparten. De hecho, cuando fue probada esta función, los espectadores disminuyeron la tasa de videos compartidos en un 24%, mientras que los 'Me gusta' en ese tipo de videos cayeron un 7%", explicó la plataforma.

La nueva función forma parte de los esfuerzos de TikTok por impulsar la alfabetización mediática a través de iniciativas como "Be Informed", una serie de videos educativos desarrollados en colaboración con la Asociación Nacional de Educación en Alfabetización Mediática en donde se explican temas como la diferencia entre opinión y hecho, como analizar gráficos, entender fuentes de información y reflexionar sobre si un contenido debe o no ser compartido.

"La alfabetización mediática es fundamental para mejorar la experiencia en línea para todos. TikTok continúa trabajando para contrarrestar la desinformación y, al mismo tiempo, ayudar a los usuarios a mantenerse informados sobre temas de importancia pública. En última instancia, el objetivo de TikTok es fomentar una comunidad impulsada por una expresión auténtica y creativa", finalizó Hernández.