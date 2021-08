TikTok probará su propio formato de historias

TikTok es una de las plataformas sociales más populares en la actualidad, tiene millones de usuarios en todo el mundo y los videos más vistos se vuelven virales en todo internet. Su éxito ha sido tal que otras compañías han buscado imitar algunas de sus funciones pero ahora es la red social de origen chino la que está probando una herramienta muy socorrida por otros: las Historias.

De acuerdo con un tweet compartido por el consultor de redes sociales, Matt Navarra, la compañía ha introducido la opción de realizar publicaciones que desaparecen después de 24 horas. TikTok le dijo a Variety que actualmente está probando la función con un pequeño subconjunto de usuarios fuera de los Estados Unidos. Sin embargo, dio a conocer que es probable que se no se convierta en un elemento permanente dentro de su aplicación.

"Siempre estamos pensando en nuevas formas de aportar valor a nuestra comunidad y enriquecer la experiencia de TikTok. Actualmente estamos experimentando formas de darles a los creadores formatos adicionales para que sus ideas creativas cobren vida para la comunidad de TikTok", dijo un portavoz de la compañía a Engadget.

Al parecer la intención de TikTok con esta nueva función es mantenerse relevante, particularmente considerando que actualmente compañías como YouTube están invirtiendo millones para replicar su éxito.

Hay que recordar que fue Snapchat la primera aplicación en presentar Historias, una opción que permite realizar publicaciones efímeras que desaparecen 24 horas. Con el tiempo el formato fue copiado ampliamente por todos los demás grandes competidores en las redes sociales, desde Facebook hasta LinkedIn.

Así se ve la opción en TikTok.

--No siempre es un éxito

Como ya mencionamos es común que entre plataformas se copien algunos de los formatos más exitosos y las Historias están presentes en muchas, piensa en los estados de WhatsApp o en el contenido que aparece hasta arriba de tu feed en Instagram. Pero eso no quiere decir que sea para todos y como ejemplo está Fleets de Twitter.

En noviembre de 2020 Twitter se unió a esta tendencia a través de su pestaña Fleets. Sin embargo, parece que los usuarios no la utilizaron mucho pues la compañía anunció que dejaría de estar disponible.

Dado la gran adopción que el contenido temporal había tenido en otras redes sociales, Twitter creyó que la herramienta sería bien recibida por sus usuarios, incluso, modificó su interfaz para que fuera el primer módulo que las personas vieran al ingresar a la plataforma. Pero ahora ha dado vuelta atrás.

La razón que dio la red social de microblogging para eliminar esta opción es que en el tiempo desde que presentaron Fleets hasta ese año, no habían registrado un incremento en el número de nuevas personas uniéndose a la conversación, al menos no como lo tenían pensado.

Así, a través de un tweet, la compañía confirmó que el formato dejará de estar disponible: "eliminaremos Fleet el 3 de agosto, trabajando en algunas cosas nuevas. Lo sentimos o de nada". Por lo que ya no está disponible esta opción. Veremos cómo le va a TikTok.