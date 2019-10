Tinder quiere que ligues mientras ves series en tu teléfono

Tinder, la popular red social de citas, halló la solución para que sus usuarios rompan el hielo en las primeras conversaciones: su propia ficción, en formato de serie y 100 % digital.



"¿Con quién pasarías tu última noche con vida?" es la pregunta que la "app" planteará en su trama y con la que pretende que sus usuarios se conozcan mejor, todo bajo un argumento distinto para cada persona.



En "Swipe Night", el usuario podrá ver los domingos por la noche desde su teléfono un nuevo capítulo, del que será protagonista y tomará decisiones que cambiarán su rumbo y el de los personajes, a la vez que el resto de la gente conectada a la aplicación.



¿Salvarías a una persona o al perro de tu mejor amiga?, ¿pondrías música festiva o harías la gracia cambiando las canciones?, ¿guardarías un secreto o lo contarías? Ahí está la decisión.



Después de la emisión, se podrá acceder al resto de perfiles y ver las opciones que eligieron.



"Hemos creado una experiencia social, para una red social con un público de nativos digitales en su mayoría", dijo el presidente de Tinder, Elie Seidman, durante el estreno de la serie en las oficinas de la aplicación, a las que acudió Efe.



Los creadores de Tinder están convencidos de que las respuestas pueden decir mucho de cada persona y ayudar a mejorar las conexiones y los "match", esas coincidencias de las personas interesadas.



Con estas conversaciones, tras ver cada episodio, la herramienta de encuentros y citas pretende ayudar a que las conversaciones fluyan y vayan más allá del simple "Hola, ¿qué tal?".



"No hay nada juicioso en cada decisión, no hay una elección mala", aseguró uno de los escritores del guion de la serie, Brandon Zuck.



"Queremos que la gente vaya más allá en sus conversaciones", explicó otro de los responsables del proyecto, Paul Boukadakis.



La clave está también en el tiempo que cada persona tendrá para elegir lo que pasará a continuación en cada escena, pues tan solo serán 7 segundos para así aumentar la espontaneidad y autenticidad de las respuestas.



Y todo ello bajo una situación límite: El mundo se acaba esa misma noche y no hay tiempo para rectificaciones.



Con "Swipe Night", Tinder se ha enfocado en el público más joven, ese que está acostumbrado a consumir contenidos por internet y alejado del formato tradicional de la televisión, pero que en esta ocasión solo podrá participar el domingo por la noche si quiere ser "parte del momento".



Y la respuesta fue mayoritariamente joven, pues durante la primera emisión el pasado domingo, más del 65 % de los usuarios eran de la Generación Z, posterior a los millennials.



Por el momento, la primera serie de Tinder está solo disponible en EE.UU. pero ya planean adaptarla a otros países aunque teniendo claro, como recordó su jefe de producto, Ravi Mehta, que "cada país tiene una cultura de ligar diferente".