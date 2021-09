Todo lo que debes saber de iOS 15 antes de actualizar tu iPhone

La espera por fin terminó, ya que Apple presentó la semana pasada sus nuevos dispositivos iPhone, y con ellos su nuevo sistema operativo iOS 15. El gigante tecnológico reveló que iOS 15 estaría disponible para su descarga gratuita este 20 de septiembre, junto con iPadOS 15.

Sin embargo, los entusiastas de Apple deben tener en claro que no se trata del lanzamiento de iOS 14.8 de la semana pasada, que abordó un problema de seguridad, iOS 15 trae nuevas funciones a varias generaciones del iPhone.

Se supo por primera vez de la actualización de iOS 15 de Apple, en la Conferencia mundial de desarrolladores virtual de la compañía en junio pasado, seguida de una versión beta para desarrolladores y luego una versión beta pública.

Si bien vimos llegar muchas características nuevas en primavera y verano con iOS 14.5, iOS 14.6 e iOS 14.7, incluida la posibilidad de desbloquear al iPhone con Face ID aún utilizando un cubrebocas, evitar que las aplicaciones te rastreen con fines publicitarios y elegir entre cuatro voces de Siri, iOS 15 agrega aún más.

Las nuevas funciones de iOS 15 incluyen la capacidad de iniciar llamadas FaceTime con usuarios de Android, compartir más fácilmente en iMessage y mejores direcciones en Maps.

Algo que es de interés para más de un entusiasta de los iPhone, es que si has estado guardando el mismo iPhone desde 2015 o algún modelo posterior, es probable que tu dispositivo sea elegible para recibir iOS 15, ya que iOS 15 está disponible en el iPhone 6S y en todos los iPhone en adelante.

---Actualizaciones de FaceTime

Entre las novedades de iOS 15 está el hecho de que FaceTime ofrecerá audio espacial para hacer que las voces de las personas parezcan provenir de su posición en la pantalla, haciendo que sus chats de video se sientan más naturales y realistas.

FaceTime también comenzará a parecerse más a Zoom, lo que permitirá ver a todos los participantes en una vista de cuadrícula, programar llamadas y compartir enlaces a llamadas a las que se puede acceder a través del navegador en dispositivos Google Android y Microsoft Windows.

---Funciones para compartir iMessage

iOS 15 agrega algunas funciones nuevas para compartir iMessage para fotos, artículos de noticias y listas de reproducción. Cuando un amigo te envía varias fotos a través de iMessage, aparecerán en una formación de collage dinámico que te permite deslizarlas o tocarlas para ver todo el grupo en tu aplicación de fotos.

Si desea acceder a las mismas fotos más tarde, las encontrarás almacenadas en una nueva carpeta Compartidas contigo, así como mezcladas con tus propias fotos y recuerdos destacados. También encontrarás artículos de noticias y listas de reproducción compartidos a través de iMessage en las nuevas pestañas Compartido contigo en tus aplicaciones de Noticias y Apple Music.

---Actualización de Apple Maps

Apple Maps tiene una actualización con más datos de elevación, colores de carreteras e indicaciones de manejo, etiquetas enriquecidas, puntos de referencia en 3D y modo nocturno mejorado.

En términos de transporte público, también puede anclar las paradas de transporte público cercanas y la información de la estación a sus dispositivos iPhone y Apple Watch, y recibir actualizaciones y notificaciones automáticas a medida que viajas y te acercas a tu parada.

Al viajar a pie, una nueva función de realidad aumentada te permitirá escanear edificios cercanos en el área con la cámara del iPhone para determinar tu posición y obtener direcciones de caminata más precisas, que también se presentan en realidad aumentada.

Los mapas también podrían incluir advertencias meteorológicas en rutas sugeridas en iOS 15. Maps también te informará si hay inundaciones repentinas en tu viaje y te sugerirá rutas alternativas para evitar el clima extremo.

---Selfies de reconocimiento facial

En la WWDC de esta primavera, Apple anunció que agregará soporte para tarjetas de identificación para la aplicación Wallet en iOS 15, lo que le permitirá llevar versiones digitales de tarjetas de identificación emitidas por el gobierno, la licencia de conducir en tu iPhone.

La función de identificación no está en la versión inicial de iOS 15 y aún no está claro cómo funcionará exactamente. Según el código descubierto por el portal 9to5Mac en iOS 15 beta 4 para desarrolladores, Apple podría estar usando selfies de reconocimiento facial para validar sus tarjetas de identificación digitales al agregarlas a su billetera.

Algunas aplicaciones bancarias ya utilizan esta función de validación de selfies para autenticar a los usuarios cuando inician sesión con nuevos dispositivos.

--¿Cómo descargar iOS 15?

Ahora que iOS 15 está disponible de forma generalizada, es probable que hayas recibido una notificación de Apple en tu teléfono, informándote que ya puedes actualizar tu iPhone.

De no ser así, también puedes realizar la actualización de manera manual, yendo a la aplicación Configuración / General / Actualización de software y en la sección También disponible, toca "Actualizar a iOS 15".

De igual manera, si ya habías instalado iOS 15 beta en tu teléfono, puedes desinstalarlo antes de descargar la versión final.