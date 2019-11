Toma en cuenta si se calienta demasiado tu celular

Que tu celular se caliente en realidad es normal, ya que es signo de un uso excesivo de la batería, por eso cuando pasas demasiado tiempo usándolo notas un cambio en su temperatura. Pero, basta con dejarlo de usar o incluso apagarlo por unos minutos para que todo vuelva a la normalidad.

Sin embargo, existen ocasiones en las que el calentamiento es debido a un mal funcionamiento del aparato. Aquí te decimos las señales que tienes que cuidar para asegurar una larga vida útil a tu dispositivo.

Uso de la batería: Cuando la batería del celular pasa demasiado tiempo en uso, esta se calienta debido a que está hecha con iones de litio, un elemento alcalino que, por sus propiedades naturales, tiende al calor. Esto es normal y lo único que debes hacer es dejarlo enfriar por unos minutos. Para optimizar la vida de la batería es mejor seguir las instrucciones de carga del fabricante.

Malware o virus: Si tu celular se está calentando con demasiada frecuencia o lo hace cuando no le has dado un uso que lo justifique, entonces puede que la razón del problema sea un virus o malware que está infectando al sistema operativo, señala la firma de seguridad Avast en su blog oficial. Los softwares maliciosos se instalan en tu celular cuando descargas aplicaciones desconocidas o sin ningún tipo de garantía. Por eso procura siempre hacer tus descargas desde las plataformas oficiales de apps y asegurarte que estén verificadas. Recuerda que incluso las versiones oficiales pueden llegar a presentar fallas como el caso del iOS 13 de iPhone.

Batería defectuosa: El litio es un químico muy delicado, por lo que cualquier error en su fabricación o cualquier daño o golpe que pueda sufrir, ocasionará todo tipo de estragos. En estos casos es más seguro hacer valer tu garantía e ir directamente con el fabricante.

Recomendaciones

Según el portal Cnet en su versión en inglés, esto es lo que puedes hacer para evitar que tu celular se caliente demasiado:

-Cerrar todas las ventanas o aplicaciones de segundo plano ayuda a que el teléfono no trabaje demasiado.

-Desactivar funciones que no estés utilizando, como la ubicación o el Bluetooth.

-Bajar el brillo de la pantalla.

-Procurar no dejar tu celular en lugares calientes o expuesto al sol.

-Existen aplicaciones como AIDA64, Cooling Master o CPU-Z, que te ayudan a medir la temperatura de tu celular y en caso de sobrecalentamiento, te enviarán una notificación.