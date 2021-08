Twitter anuncia estrategia para dar información confiable a usuarios

Las redes sociales son grandes propagadoras de noticias falsas que, cuando se trata de temas como la Covid-19, pueden poner en peligro a los usuarios. Debido a ello, en los últimos años se ha hablado más de la responsabilidad que tienen las plataformas sobre lo que se publica. Es por ello que Twitter anunció una nueva estrategia para acercar información confiable y con contexto.

La red de microblogging ha dado a conocer que se ha asociado con The Associated Press (AP) y Reuters para ayudar a su equipo de curaduría a llevar información confiable a sus usuarios. De esta manera sus empleados contarán con más herramientas para trabajar en la contextualización de algunos de los temas más populares que las personas están discutiendo en Twitter.

El equipo de curaduría de Twitter supervisa algunas de los temas más visibles y, a veces, controvertidas de la plataforma, incluidas las que se destacan en la pestaña de Tendencias y Explorar.

Más allá de obtener datos más confiables, de acuerdo con Twitter, gracias a su acuerdo los usuarios pueden esperar que el funcionamiento de la plataforma sea más rápido pues le será más sencillo el poder asegurarse de que haya más y mejor información contextual para ver a medida que la gente discute temas en el servicio.

Twitter también espera que la asociación ayude a que algunas funciones, donde el contexto es de vital importancia, funcionen mejor. En este caso la empresa se refiere a herramientas como Birdwatch.

Los cambios y la razón de esta asociación

Como punto de partida del acuerdo anunciado con los medios de comunicación Twitter anunció que Trends incluirá descripciones contextuales y enlaces a informes de publicaciones de renombre con mayor frecuencia.

Además, la red social anunció que el programa ayudará a las personas a identificar de manera proactiva temas que podrían convertirse en una fuente de información errónea. "En lugar de esperar hasta que algo se vuelva viral, Twitter contextualizará el desarrollo del discurso al ritmo de la conversación pública o en anticipación a ella", dijo la compañía.

Precisamente la anterior es una de las razones por las cuales la empresa está impulsando la asociación. Al tratar de apoyar mejor a su equipo de curaduría, Twitter quiere evitar que se repita una situación como la que se encontró el año pasado luego de la muerte de Jeffrey Epstein cuando la red social se vio invadida por teorías de conspiración sobre el suicidio de Epstein, y la compañía aparentemente no pudo evitar que hashtags como #ClintonBodyCount fueran tendencia. Cabe decir que dicho hashtag hacía referencia a una teoría que afirma que el expresidente estadounidense Bill Clinton y su esposa Hillary han estado detrás de varios asesinatos, en este caso el de Epstein.

Y es que, incluso cuando se elimina las publicaciones y links que claramente tienen la intención de desinformar, las tendencias de Twitter suelen ser una herramienta fácil para la propagación de noticias falsas y otras prácticas negativas como el trolling, como se mostró cuando la gimnasta estadounidense Simone Biles se retiró de los Juegos Olímpicos de Tokio.

Pero, de acuerdo con Twitter, si bien es probable que los trolls sigan tratando de engañar al servicio, contar con la ayuda de The Associated Press y Reuters podría hacer que esos esfuerzos sean menos visibles.

Finalmente hay que destacar que inicialmente, AP y Reuters se enfocarán en ayudar a la compañía con contenido en inglés, el equipo de curaduría de Twitter también contextualiza el contenido en japonés, árabe, español y portugués.