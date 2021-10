Twitter, preparado ante colapso de WhatsApp, Facebook e Instagram

Ante el colapso de las aplicaciones móviles de Facebook Inc, WhatsApp, Facebook e Instagram, servicios que llevan ya más de cinco horas sin funcionar, muchos usuarios se refugiaron en otras redes sociales y apps de mensajería para suplir los problemas de comunicación.

Debido a la migración masiva de usuarios, otro competidor de WhatsApp, Telegram también sufrió afectaciones en su servicio, tardando más tiempo del habitual en enviar mensajes y contenido multimedia en general.

Lo mismo sucedió con la plataforma de videos cortos TikTok, ya que de acuerdo con el portal Down Detector, usuarios reportaron problemas en la red social china desde las 13:49 horas, mientras que, en México, las fallas se reportaron desde aproximadamente las 10:34 de la mañana.

Twitter preparado para recibir a más usuarios

Sin embargo, una de las plataformas que sigue brindando su servicio sin mayores problemas en la plataforma creada por Jack Dorsey, Twitter, espacio en el que millones de usuarios han utilizado para dar a conocer su situación con las apps antes mencionadas, además de ver el lado divertido del asunto, por medio de la creación de diversos y divertidos memes sobre la problemática mundial.

De hecho, la red social señaló a través de un tuit en su cuenta oficial de soporte técnico, que se ha preparado para este tipo de situaciones, ya que, a pesar de tener algunos altercados, estos han sido mínimos y no han afectado a la continuidad del servicio, ya que han sido arreglados.

"A veces, más personas de lo habitual utilizan Twitter. Nos hemos preparado para estos momentos, sin embargo, el día de hoy las cosas no salieron exactamente como estaban planeadas. Por ello, es posible que algunos de nuestros usuarios hayan tenido problemas para ver las respuestas y los mensajes directos. No obstante, este problema ya ha sido arreglado. ¡Sentimos las molestias! Señaló el soporte técnico de la plataforma".

De igual forma, al presentar un crecimiento en inusual en tanto en el número de usuarios, como en la actividad al interior de la plataforma, por medio de su cuenta oficial, Twitter hizo un saludo generalizado a todos los usuarios.

"Hola literalmente a todos" escribió Twitter.

Caída de WhatsApp, Facebook e Instagram lleva más de 4 horas

La falla en el servicio de las aplicaciones WhatsApp, Facebook e Instagram lleva ya más de cuatro horas hasta la tarde de este lunes, tiempo en que sus usuarios no han podido comunicarse con sus contactos, ni publicar nada en sus respectivas interfaces.

La falla comenzó alrededor de las 10:30 de la mañana de este lunes, razón por la cual millones de usuarios han tenido que buscar otras maneras de comunicarse, como el servicio SMS, aún presente en los teléfonos inteligentes, llamadas por teléfono o por medio de apps alternativas como Telegram y Twitter que, tras saturarse, también presentaron fallas.

WhatsApp se disculpa por falla en su servicio

Debido a que el servicio ha tardado en reestablecerse, tanto WhatsApp como Facebook, publicaron algunos mensajes en sus cuentas oficiales de Twitter, en los que pidieron disculpas a sus usuarios por los inconvenientes de las fallas; sin embargo, no informaron de las causas de la caída en sus plataformas.

"Somos conscientes de que algunas personas están experimentando problemas en este momento. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad y enviaremos una actualización aquí lo antes posible. ¡Gracias por su paciencia!", indicaron WhatsApp y Facebook.