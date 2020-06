Twitter prueba tweets con audio

Pronto las imágenes y textos ya no serán las únicas opciones disponibles en Twitter para publicar un mensaje. La red de microblogging está probando una nueva función que permite grabar fragmentos de audio y adjuntarlos a los tweets.

Por ahora esta característica solo está disponible para los dispositivos con sistema operativo iOS y, únicamente, para "un grupo limitado de personas", según la compañía. "A veces 280 caracteres no son suficientes y algunos matices de conversación se pierden en la traducción. Así que a partir de hoy, estamos probando una nueva característica que agregará un toque más humano a la forma en que usamos Twitter: su propia voz", escribieron Maya Patterson y Rémy Bourgoin en una publicación de blog.

Aquellos usuarios que tienen acceso a esta nueva función están viendo un mensaje que dice: "Estamos probando los Tweets de Voz para agregar un toque más humano a la conversación en Twitter. Hemos habilitado esta opción para tu cuenta, así que pruébala y déjanos saber tus comentarios". Así cuando redacten un tweet, los usuarios verán un nuevo icono al lado del de la cámara. Cuando le den clic aparecerá un botón rojo en la parte inferior de la pantalla para comenzar a grabar su mensaje. El límite de tiempo para los mensajes de audio es de 140 segundos. Sin embargo Twitter explicó que una vez que el usuario alcanza el límite de tiempo automáticamente comienza la grabación en nuevo tweet para crear un hilo. También se aclaró que el audio solo se puede agregar a los tweets originales, es decir que no pueden utilizarse para respuestas o retweets con comentario.

Otra característica a tener en cuenta es que los tweets con audio muestran la foto de perfil del usuario como una imagen estática y no se actualizará si esta cambia. Por otra parte, para escuchar los tweets de audio basta con mantener presionando el botón de reproducción. Se espera además que aparezca una función que permita reproducir el audio mientras el usuario continúa desplazándose a través de su línea de tiempo o trabaje en segundo plano si se cambias a otra aplicación.