Twitter te avisará cuando los bots publiquen tuits

La red social Twitter, anunció recientemente la incorporación de una nueva función que permitirá agregar etiquetas para identificar las cuentas automatizadas, que pueden tener alguna utilidad para los usuarios, con la finalidad de ofrecer más contexto sobre con quién están interactuando en realidad.

"Ejemplos de cuentas automatizadas que puedes ver en Twitter incluyen bots que te ayudan a encontrar citas para vacunas y sistemas de alerta temprana de desastres", indicó Twitter en su foro de preguntas frecuentes.

"Cuando estas cuentas te permiten saber que están automatizadas, comprendes mejor su propósito cuando interactúas con ellas".

La nueva función parece ser una extensión de lo señalado por Twitter del año pasado, acerca de que las cuentas de bots de alta calidad deben identificarse como tales. En ese momento, la compañía señaló que los desarrolladores deben "indicar claramente" si una cuenta es un bot, y también identificar a la persona que ejecuta la cuenta.

Inicialmente, en el periodo de prueba, Twitter invitará a un pequeño número de desarrolladores para que puedan aplicar las etiquetas a sus cuentas. Para las cuentas en la prueba que han activado las etiquetas, aparecerá una etiqueta "Automatizado" en las páginas de perfil y en los propios tuits de las cuentas.

Para empezar, la etiqueta se extenderá a más de 500 cuentas de desarrollador y estará disponible para todos los desarrolladores "a finales de este año".

Asimismo, Twitter indicó que no es necesario adoptar la etiqueta en este momento, pero dio a entender que no usarla esencialmente sería una violación de su política de desarrollador actualizada que requiere el uso de etiquetas.

Es así que de manera eventual, esta medida se convertirá en una característica estándar de la plataforma, que resaltaría cualquier tuit automatizado de forma predeterminada. Por tanto, la medida tendrá un gran impacto en la efectividad de las cuentas de bots maliciosos, que actualmente pueden pasar desapercibidas y difundir información falsa.

El lanzamiento comenzará un poco más tarde del plazo de julio que prometió la compañía de Jack Dorsey anteriormente. Cabe señalar que Twitter también se encuentra trabajando en una etiqueta para conmemorar a las personas que han fallecido. Lo último que se supo, fue que esa etiqueta estaba programada para estar disponible este año.

Twitter presenta "Comunidades"

A principios de esta semana, Twitter comenzó a implementar su nueva función Comunidades, que básicamente permite a los usuarios unirse a grupos de temas específicos en chats alternativos.

La compañía también ha estado probando una nueva opción para eliminar seguidores sin bloquearlos. No está claro cuándo estarán disponibles todas estas funciones para todas las cuentas de Twitter.