Un magnate japonés despega hacia la Estación Espacial

Un magnate japonés y su productor despegaron el miércoles como los primeros turistas espaciales que se costearon el viaje a la EEI desde 2009.

El magnate de la moda Yusaku Maezawa y el productor Yozo Hirano, que tenía previsto grabar el viaje, salieron hacia la Estación Espacial Internacional en una nave rusa Soyuz junto con el cosmonauta ruso Alexander Misurkin.

Los tres despegaron como estaba previsto a las 12:38 de la tarde (0738 GMT) a bordo de la Soyuz MS-20 desde las instalaciones rusas de Baikonur en Kazajistán.

Maezawa y Hirano esperaban pasar 12 días en el espacio. Los dos serán los primeros turistas de pago que viajan a la estación espacial desde 2009. El precio del viaje no se hizo público.

"Me gustaría mirar a la Tierra desde el espacio. Me gustaría experimentar la oportunidad de sentir la ingravidez", dijo Maezawa el martes en una conferencia de prensa previa a vuelo. "Y también tengo una expectación personal: Tengo curiosidad sobre cómo me cambiará el espacio, cómo cambiaré después de este vuelo espacial".

Maezawa reunió una lista de 100 cosas que hacer en el espacio después de pedir ideas al público, según una compañía que organizó el vuelo. La lista incluye "cosas sencillas de vida cotidiana y quizá algunas actividades divertidas, y otras preguntas más serias", indicó el presidente de Space Adventures, Tom Shelley.

"Su intención es intentar compartir con el público general la experiencia de lo que significa estar en el espacio", dijo este año Shelley a The Associated Press.

Maezawa hizo su fortuna en el comercio minorista de moda al lanzar el mayor comercio digital de moda de Japón, Zozotown. La revista Forbes estimó su fortuna en 2.000 millones de dólares.

El magnate también ha reservado un vuelo alrededor de la Luna a bordo del Starship de Elon Musk, previsto en principio para el 2023. En ese viaje le acompañarán ocho ganadores de concurso.