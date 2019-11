Un mexicano contra el cáncer de mama

Comenzó como un proyecto de titulación pero cuando Jan Andrei Merino supo que integrantes de su familia habían padecido cáncer, el objetivo cambió.

El joven es uno de los cinco semifinalistas, único mexicano, de Una idea para cambiar la historia 2019, concurso del canal History, cuyo resultado se dará a conocer en enero.

Merino empuja Thermy, un estudio complementario portátil, no invasivo, para detectar el cáncer de seno en sus primeras etapas, utilizando termografía e inteligencia artificial y sin uso de radiación. Es aplicable a mujeres de cualquier edad.

"La verdad era para titularme pues piden un proyecto que ayude a resolver una problemática global e interesante y escogimos este para reducir la tasa de mortalidad", recuerda.

"Pero al empezar a tratar a las personas y darme cuenta que mi propia familia había tenido cáncer de mama, ya se convierte en algo para ayudar", dice.

Desde hace cuatro años Merino se encuentra desarrollando la idea, recibiendo apoyo económico pero ha tenido que aprender a vivir con poco.

Y ha superado diversos obstáculos, como los médicos que no creen en el procedimiento.

"Hay meses en los que no hay dinero y se me ocurrió casarme hace cinco meses", indica de buen humor.

"Hemos tenido apoyo de una incubadora francesa, tiene interés en hacer una propuesta y que hagamos algo allá, pero nosotros queremos comenzar aquí", subraya Merino.

Thermy tendría un costo de 40 mil dólares (menos de un millón de pesos) para hospitales, mucho menos que los 5 millones de pesos que, indica, cuesta un mastógrafo digital.

Jan Andrei espera que el precio para una mujer sea entre los 300 y 400 pesos.

El médico confía en tener autorización para comenzar a venderlo a fines del presente año.

Debido a la difusión a través del canal de Una idea para cambiar la historia 2019, a Merino ya le están pidiendo el estudio en países como Colombia, Argentina y Guatemala.