Un servicio en la nube conectará distintos videojuegos de Pokémon

Un nuevo servicio en la nube permitirá conectar partidas y organizar las colecciones de Pokémon de distintos videojuegos, anunciaron este martes The Pokémon Company International y Nintendo.



A partir de febrero, el servicio Pokémon HOME estará disponible en dispositivos iOS, Android y Nintendo Switch, detallaron las firmas en un comunicado.



"Pokémon HOME, diseñado como un lugar de reunión para todos los Pokémon, permitirá a los entrenadores traer a sus Pokémon desde los juegos de la serie principal que estén conectados y guardarlos en cajas en la nube o transferirlos entre juegos compatibles", afirma la nota de las compañías.



Además, los jugadores "podrán acceder a las mismas cajas si vinculan la misma cuenta Nintendo a las versiones de Nintendo Switch y para dispositivos móviles".



A través de un plan de pago, los usuarios "podrán trasladar su Pokémon desde los juegos de Nintendo 3DS a Pokémon HOME a través del Banco de Pokémon", agregan The Pokémon Company y Nintendo.



El servicio en la nube permitirá realizar "intercambios" de Pokémon utilizando un dispositivo móvil: "Al depositar un Pokémon en la caja prodigiosa, se intercambiará con gente de todo el mundo. El intercambio se producirá aunque Pokémon HOME no se esté usando", avanza el comunicado.



También será posible crear un grupo, de hasta 20 participantes, para realizar intercambios entre las personas que estén en él.



Los intercambios de esa naturaleza serán gratuitos, si bien tan solo podrán crear grupos los usuarios que hayan contratado un plan de pago.



Pokémon HOME permitirá asimismo el "intercambio con amigos", pensado para las interacciones con "usuarios cercanos que se hayan añadido a la lista de amigos".



Los planes de suscripción para dispositivos iOS y Android incluirán opciones de 3,49 euros por un mes (unos 4 dólares) y 17,99 euros por doce meses (casi 20 dólares).