UNAM alerta sobre el Síndrome del arca de Noé y su impacto en la salud de las mascotas

CIUDAD DE MÉXICO, enero 27 (EL UNIVERSAL).- Actualmente el aumento en la tenencia de mascotas ha puesto bajo la lupa un trastorno psicológico poco común que encendió la alerta entre los mexicanos; se trata del Síndrome del arca de Noé, el cual se caracteriza por la acumulación excesiva de animales domésticos.

De acuerdo con la UNAM, se estima que 1% de la población mundial padece este trastorno que aparece con mayor frecuencia en personas adultas mayores.

Desafortunadamente, quienes lo padecen no logran proporcionar los cuidados adecuados que requiere cada mascota y niega la falta de asistencia cuando llega a verse superados en número, al no contar con el espacio suficiente.

El nombre de esta patología hace referencia al personaje bíblico Noé, quien construyó un arca en la que viajaron animales de todas las especies durante el llamado diluvio universal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Según los especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México Hugo Sánchez Castillo, profesor de la Facultad de Psicología y la etóloga Claudia Edwards Patiño; este síndrome suele afectar a personas en situación de abandono, donde la depresión y la soledad son clave para sustituir las fuentes de afecto con las mascotas.

"Muchos casos están relacionados con el síndrome del nido vacío: los hijos se van, fallece la pareja y la persona queda sola en un espacio grande. Entonces, los animales aparecen como una fuente de afecto y compañía, pero la acumulación se vuelve patológica".

De acuerdo con los expertos, el resultado de la acumulación excesiva de animales de compañía puede derivar en el hacinamiento de las mascotas, falta de higiene y exposición constante a heces y orina, enfermedades y muerte de los animales afectados.

"Cuando hacemos rescates tenemos que usar mascarillas, porque los niveles de amoníaco son tan altos que dañan las mucosas de ojos y nariz. Los propios animales padecen irritaciones y enfermedades derivadas de estas condiciones insalubres", señaló la experta.

El especialista señaló que tratar con terapia psicológica como primera herramienta es importante para el bienestar del paciente y en casos más graves se requiere de apoyo farmacológico con antidepresivos o ansiolíticos.

Asimismo, el apoyo de la familia desempeña un papel fundamental en el tratamiento, pues muchas veces el rechazo social incrementa la patología.