UNAM estudia desarrollo del cáncer en el organismo con luminiscencia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que para 2040, los casos de cáncer aumentarían hasta en un 50% alrededor del mundo, por lo que encontrar los tratamientos adecuados para la cura son una prioridad tanto científica como médica. Ante este panorama, un grupo de investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), utilizó la técnica de luminiscencia -luz que se presenta naturalmente en las luciérnagas, medusas o camarones- en modelos animales para estudiar el padecimiento y generar tratamientos adecuados para la prevención del cáncer.

"La bioluminiscencia se refiere a la producción de luz por organismos vivos, se genera por una reacción química que lleva a cabo una enzima llamada luciferasa, que utiliza como sustrato a la luciferina y junto con el oxígeno y la molécula ATP hay emisión de luz. Nosotros aprovechamos este fenómeno para monitorear y entender el desarrollo de tumores, con el fin de encontrar fármacos que puedan prevenir su crecimiento", informó la investigadora del departamento de Genética del Desarrollo, Celina García Meléndrez.

Para los ensayos clínicos, los expertos del departamento de Genética del Desarrollo y Fisiología Molecular (IBt) de la UNAM, probaron la luminiscencia en ratones genéticamente modificados, a quienes luego de aplicarles enzima luciferasa en las células, se les administró luciferina (enzima oxidativa). La reacción química de los componentes logró que los ratones emitieran la luz; misma que es observada con equipos especializados.

Posteriormente, los ratones fueron evaluados en el Laboratorio Nacional de Microscopía Avanzada de la Universidad, donde fueron anestesiados y con ayuda de un software de un computador, los científicos observaron en la imagen del animal la bioluminiscencia que detecta el crecimiento celular cancerígeno, esto mediante la intensidad de colores que los animales muestran en su interior, de acuerdo con un comunicado.

La experta García Meléndrez añadió que una vez que los ratones despiertan del anestésico, no presentan efectos adversos y que el uso de esta técnica permite reducir el número de modelos animales, ya que se puede aplicar en un ratón en repetidas ocasiones.

"Sin duda la bioluminiscencia es una herramienta poderosa en la investigación, porque contribuye a resolver problemas de salud en nuestra población y permite entender mejor la complejidad de los procesos que participan en un organismo vivo, lo que no se comprende a plenitud únicamente analizando sólo células en cultivo", expresó la especialista.

Por otra parte, los investigadores están creando otras metodologías que ayuden al conocimiento profundo del cáncer, así como al desarrollo de tratamientos accesibles y de bajo costo para su prevención.

"Lo más reciente en el estudio del cáncer y otras enfermedades es tratar de desarrollar sistemas in vitro dirigidos a generar organoides, que son órganos formados artificialmente en un laboratorio y que permiten, en un tiempo más corto, hacer evaluaciones de fármacos, por ejemplo; de esta forma se reduce al máximo el uso de animales y se acorta el tiempo de evaluación de un anticancerígeno potencial", dijo el investigador Luis Fernando Covarrubias Robles.

El experto añadió que en revistas como "Cell Stem Sell", se detalla el uso de estructuras que son parecidas a órganos miniatura que crecen, tal cual como lo hacen los órganos dentro de un cuerpo vivo. Esta metodología está considerada como una de las más prometedoras en la actualidad.

"En este momento ya desarrollamos organoides del intestino en nuestro laboratorio y con este primer paso, esperamos más adelante iniciar un proceso carcinogénico que nos permita no sólo estudiar el tumor como tal, sino conocer los orígenes del cáncer", destacó el responsable del grupo de investigación.

Los especialistas esperan que con ayuda de estas técnicas se encuentren las dosis adecuadas para los tratamientos contra el cáncer y así poder enfrentar al padecimiento.

¿Por qué el 4 de febrero es el Día mundial contra el cáncer?

El Día Mundial contra el Cáncer, es una iniciativa creada por la Unión Internacional contra el cáncer, que se dedica a promover la equidad y el control mundial del padecimiento en la agenda mundial para la salud y el desarrollo, de acuerdo con la página oficial.

La conmemoración nació el 4 de febrero del 2000 en el marco de la cumbre mundial contra el cáncer celebrada en París. La carta de París tiene como objetivo investigar, prevenir y mejorar la atención del paciente con cáncer, además de concientizar a la población sobre la magnitud de dicho problema de salud, puesto que forma parte de una de las principales causas de muerte en todo el mundo.