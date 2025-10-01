Universidad Potosina, sede del Foro de Salud Pública en San Luis Potosí

San Luis Potosí, S.L.P., 25 de septiembre de 2025. – La Universidad Potosina fue sede del Encuentro por la Salud Pública, Foro de Salud Pública en Entorno Educativo organizado por el Servicio Nacional de Salud Pública en San Luis Potosí, cuyo objetivo central fue fomentar el análisis, la reflexión crítica y la participación de la comunidad educativa en temas prioritarios de salud.

El evento contó con la presencia del Rector de la Universidad Potosina, Mtro. Jesús Antonio Corral López, quien dio la bienvenida a las autoridades asistentes y destacó la importancia de que las instituciones educativas participen activamente en la construcción de soluciones integrales para el bienestar colectivo.

Durante la ceremonia inaugural, se contó con la asistencia del M.S.P. Erich Eduardo Neumann Ramírez, Coordinador Estatal del Servicio Nacional de Salud Pública en San Luis Potosí, y de la Mtra. Leticia Mariana Gómez Ordaz, Secretaria de Salud del Estado, quienes reconocieron el papel de la comunidad universitaria en la promoción de la salud y la prevención de riesgos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el presidium también participaron autoridades de gran relevancia como el Dr. Daniel Acosta Díaz de León, Coordinador Estatal del IMSS-Bienestar; la Dra. Mónica Crespo Pacheco, Subdelegada Médica del ISSSTE; la Dra. Angélica Cristina Rodríguez Nester, Delegada del IMSS Ordinario; el Lic. Juan Carlos Torres Cedillo, Titular de la Secretaría de Educación; la C. Virginia Zúñiga Maldonado, Directora General del DIF Estatal; y el Comisario Mtro. Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

A lo largo de la jornada se desarrollaron conferencias y mesas de trabajo con temas de gran impacto social como la prevención del suicidio, vacunación contra el VPH, envejecimiento activo y saludable, salud sexual y reproductiva con perspectiva de género, prevención de accidentes de tránsito y promoción de hábitos de vida saludables.

La realización de este foro reafirma el compromiso de la Universidad Potosina de abrir sus puertas al diálogo interinstitucional y a la construcción de redes de colaboración en beneficio de la salud pública de San Luis Potosí.