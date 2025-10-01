¡Ejemplo de fortaleza!

logo pulso
RECIBE SORPRESAS Y MUESTRAS DE AFECTO

Por Maru Bustos PULSO

Octubre 01, 2025 03:00 a.m.
Marcelo Motilla Quevedo festejó sus 80 años de vida, en una estupenda reunión entre seres queridos y amigos cercanos.

Rosa María García Márquez con su hija e hijos Rosa María, Mauricio, Javier y Marcelo Motilla García prepararon los detalles para la cálida celebración.

En una atmósfera agradable transformaron las áreas del restaurante del Club Deportivo Potosino, donde se efectuó el encuentro, a fin de recibir a los invitados, quienes le expresaron bienestar y lo mejor en la vida al cumpleañero.

Estuvieron a convivir con Marcelo, su nuera Verónica Acevez y su yerno Oscar Villalpando Devo, así como sus nietas Regina y Natalia Villalpando Motilla, sus hermanos, sobrinos y amigos de toda la vida.

Ahí, recordaron anécdotas de la familia que fortalecen el afecto y la armonía que les une.

La tarde, plena de emociones y ¡gran alegría!

