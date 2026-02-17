Usuarios en México reportan caída de YouTube este 17 de febrero
El 28% de los afectados señalan fallas en el sitio web y el 6% en la transmisión de video.
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 17 (EL UNIVERSAL).- A través de la plataforma DownDetector, usuarios han comenzado a reportar la caída de YouTube, la plataforma de videos de Google.
Reportes de usuarios y problemas detectados
De acuerdo con los reportes, el 66% de los usuarios han señalado que tienen problemas con la aplicación, el 6% con la transmisión de video y el 28% con el sitio web.
no te pierdas estas noticias
Usuarios en México reportan caída de YouTube este 17 de febrero
El Universal
El 28% de los afectados señalan fallas en el sitio web y el 6% en la transmisión de video.
Adiós al mal olor en la lavadora: guía definitiva de limpieza
El Universal
La limpieza con vinagre y bicarbonato es clave para eliminar bacterias y hongos en lavadoras.
Cómo pedirle a ChatGPT que revise mensajes y links fraudulentos
El Universal
La integración de Malwarebytes en ChatGPT facilita la detección de fraudes en correos y mensajes.