Usuarios en México reportan caída de YouTube este 17 de febrero

El 28% de los afectados señalan fallas en el sitio web y el 6% en la transmisión de video.

Por El Universal

Febrero 17, 2026 08:47 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 17 (EL UNIVERSAL).- A través de la plataforma DownDetector, usuarios han comenzado a reportar la caída de YouTube, la plataforma de videos de Google.

Reportes de usuarios y problemas detectados

De acuerdo con los reportes, el 66% de los usuarios han señalado que tienen problemas con la aplicación, el 6% con la transmisión de video y el 28% con el sitio web.

