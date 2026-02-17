Usuarios en México reportan caída de YouTube este 17 de febrero

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 17 (EL UNIVERSAL).- A través de la plataforma DownDetector, usuarios han comenzado a reportar la caída de YouTube, la plataforma de videos de Google.

Reportes de usuarios y problemas detectados

De acuerdo con los reportes, el 66% de los usuarios han señalado que tienen problemas con la aplicación, el 6% con la transmisión de video y el 28% con el sitio web.