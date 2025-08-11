logo pulso
Usuarios reportan caída de Facebook

Han señalado problemas al publicar y conectarse a la plataforma

Por El Universal

Agosto 11, 2025 02:53 p.m.
A
Usuarios reportan caída de Facebook

Usuarios han reportado a través de X y la plataforma oficial DownDetector que Facebook se ha caído.

Al parecer, los usurarios han señalado que tienen problemas al momento de realizar publicaciones y fallas en la conexión con la plataforma.

De acuerdo con DownDetector, los primeros problemas comenzaron a reportarse a partir de las 13:20 horas. Entre los problemas más reportados se encuentran en fallas de publicaciones (47%), conexión con el servidor (33%) y la aplicación (19%).

Hasta el momento de la redacción de esta nota, en la plataforma había 44 informes y al parecer el número continúa subiendo.

Por el momento no se ha dado a conocer las posibles causas de los problemas que está presentado la plataforma de Mark Zuckerberg.

SLP

El Universal

Han señalado problemas al publicar y conectarse a la plataforma

