Usuarios saturan Telegram, también se cae

Durante la mañana y el medio día de este lunes, los servicios de Facebook, Inc. (Facebook, Instagram y WhatsApp) han estado presentando fallas. Por ejemplo, usuarios reportan que no es posible enviar mensajes a través de WhatsApp.

Ante esta situación los internautas han migrado de manera masiva a otras plataformas de mensajería como Signal y Telegram. Es este último servicio el que se ha congestionado alrededor de la una de la tarde, es decir, aunque los usuarios sí pueden enviar mensajes, estos están tardando varios minutos en poder enviarse.

Otros internautas ya han empezado a reportar que el servicio no funciona en su totalidad. Al respecto, Downdetector, sitio especializado en analizar y reportar las fallas o intermitencias en diversas plataformas de internet, ha registrado un incremento en las fallas a partir de las 12:41 horas y el cual persiste hasta el momento.

Entre las fallas más reportadas están con un 36% problemas en el envío de mensajes; con un 33%, problemas con los servidores; y, con un 30%, problemas en el uso general de la aplicación.

Dicen hola al SMS, Telegram y Twitter

Este lunes colapsó el servicio de Facebook, WhatsApp e Instagram, por lo que millones de usuarios volvieron al SMS, incluso a las llamadas por teléfono o aplicaciones alternativas como Telegram y Twitter.

¿Qué es un SMS?

Un SMS (Short Message Service) son mensajes de texto puro solamente.

Mientras que los mensajes que normalmente enviamos por WhatsApp y otras redes sociales son MMS (Multimedia Message Service), como su nombre lo indica, mensajes multimedia que permiten, además de texto y emoticones, el envío de íconos animados, imágenes y sonidos dentro del mensaje.

Hola literalmente a todos: Twitter

Tras la caída, Twitter lanzó un mensaje saludando a todos los usuarios que llegaron o volvieron a su red: "Hola literalmente a todos".

¿Qué es Telegram?

Telegram es una plataforma de mensajería fundada en 2013 por los hermanos rusos Nikolai y Pavel Durov, en colaboración con el estadounidense Axel Neff.

En Play Store tiene una puntuación de 4.5 estrellas y promete ser la "aplicación de mensajería más rápida del mercado" con alrededor de "400 millones de usuarios activos".

5xx server error en WhatsApp, Facebook e Instagram

Alrededor de las 10:30 de este lunes WhatsApp, Facebook e Instagram sufrieron una caída a nivel mundial y aunque emitieron mensajes en Twitter, no se dejó claro las causas ni el tiempo en que quedará restablecido el servicio.

De acuerdo con el sitio Downdetector, que se encarga de monitorear el funcionamiento de diversos servicios de internet, la mayoría de los usuarios reportó que la app les mostraba un mensaje de no conectado o que no había un correcto funcionamiento con los chats.

Usuarios de los servicios de WhatsApp, Facebook e Instagram indicaron en Twitter que marcaban error, la mayoría de las veces con la leyenda 5xx server error, estos errores aparecen cuando el servidor del sitio web no cumple con las solicitudes y, por lo tanto, el sitio web no puede mostrar los datos solicitados.

"¡Gracias por su paciencia!"

WhatsApp y Facebook publicaron mensajes en Twitter para disculparse por los inconvenientes de las fallas; sin embargo, no informaron de las causas de la caída en sus plataformas.

"Somos conscientes de que algunas personas están experimentando problemas en este momento. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad y enviaremos una actualización aquí lo antes posible. ¡Gracias por su paciencia!", indicaron WhatsApp y Facebook.

¿Cuántas veces se ha caído WhatsApp?

Downdetector también señala que en el caso de WhatsApp WhatsApp ha presentado un total de nueve caídas o fallos en su sistema este 2021.

Agosto

31 de agosto a las 22:49

5 de agosto a las 14:57

Junio

9 de junio a las 17:30

Mayo

17 de mayo a las 20:26

7 de mayo a las 00:34

Abril

8 de abril a las 16:34

Marzo

19 de marzo a las 21:33

19 de marzo a las 11:29

Febrero

18 de febrero a las 19:50

En lo que el servicio de las redes sociales más populares se restablece, miles de usuarios compartieron memes en Twitter.