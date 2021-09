Vacunarse Salva Vidas, la nueva campaña de Facebook

La empresa tecnológica Facebook, Inc. lanzó recientemente su nueva campaña "Vacunarse Salva Vidas", a través de las redes sociales Facebook e Instagram, y en alianza con la Asociación Mexicana de Vacunología (AMV), figuras públicas y líderes de la comunidad digital.

Como su nombre lo indica, la campaña tiene la finalidad de promover las medidas de prevención contra el coronavirus, además de resaltar la importancia de aplicarse el esquema de vacunación contra el Covid-19.

---"Vacunarse Salva Vidas" une a artistas y Facebook

Tres figuras públicas se unieron a Facebook para promover la campaña "Vacunarse Salva Vidas": la cantante Paty Cantú, el actor "Poncho" Herrera y Oswaldo Silvas, de Banda MS, junto con un equipo de médicos expertos de la Asociación Mexicana de Vacunologia (AMV) con el objetivo de resolver dudas sobre la inmunización y ayudar a combatir los mitos alrededor de este tema.

Como parte de esta estrategia se estarán divulgando diversos contenidos multimedia, los cuales serán publicados en las Páginas de Facebook e Instagram de dichas celebridades y en las Páginas de la AMV en Facebook e Instagram.

La campaña incluye:

-Tres filtros de Realidad Aumentada en Facebook e Instagram con los mensajes "Vacunarse Salva Vidas", "Usa cubrebocas" y "Lávate las manos".

-Marcos de fotos de perfil de Facebook.

-Sticker oficial de #VacunarseSalvaVidas en Instagram.

-Tarjetas virtuales en la Página de Facebook de AMV y una Guía de Instagram con información rápida sobre las vacunas, así como consejos de prevención contra el Covid-19.

Los especialistas de la AMV también tocarán el tema con líderes de diversas comunidades en Facebook como; Mercedes Palomar de Lady Multitask, Alberth Ruiz de Curarnos Naturalmente Latinoamérica, Jennifer Góngora de Mamis Are Us y José Miguel de Los de la Vergel, para resolver todas las dudas sobre las vacunas contra el coronavirus y brindar seguridad con dicha información a las y los mexicanos.

Dichas conversaciones serán publicadas a lo largo de la semana en las Páginas de Facebook de cada comunidad.

¿Cómo encontrar y usar los filtros de Realidad Aumentada?

Si deseas utilizar estos filtros en tu perfil de Facebook solamente debes:

-Crear una Story y elegir la opción de ´Selfie´.

-En la parte inferior, desliza a la derecha hasta encontrar la lupa y da clic en ´Explorar efectos´.

-Desliza hacia abajo hasta encontrar los efectos y úsalos como gustes.

En el caso de Instagram:

-Crea una Story.

-En la parte inferior, desliza a la derecha hasta encontrar la lupa y da clic en "Explorar efectos".

-En la sección de búsqueda escribe "Vacunología", y úsalos. Si tu cuenta está ligada a Facebook, puedes compartir tus Stories ahí.

-Los filtros también pueden utilizarse en Reels de Instagram, solo crea un Reel, da clic en el ícono de "efectos" y búscalos.

Facebook a favor de la vacunación

Facebook se encuentra apoyando una serie de campañas de vacunación y medidas preventivas relacionadas con la crisis sanitaria del coronavirus en diversos países del mundo.

En México, este esfuerzo se realiza por medio de diversas colaboraciones con la Secretaría de Salud, gobiernos estatales, la Cruz Roja Mexicana y el Consejo de la Comunicación, entre otros organismos.

Asimismo, la plataforma fomenta dichas medidas a través de medios digitales como el chatbot de WhatsApp, Dr. Armando Vaccuno, el cual puede ayudar a los mexicanos a agendar sus citas para inmunizarse, además de ayudarlos a tramitar su certificado de vacunación.