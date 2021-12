Ven un negro panorama con los "tiktokers fitness"

Angel Rivelles modelo y entrenadora personal, ve un ´negro futuro´ en los llamados ´tiktokers fitness´.

A decir de la ejercitadora brasileña no hay rigor, toda vez que los ejercicios que se proponen en la plataforma suelen tener una postura incorrecta, por lo que si siguen con estas malas prácticas "a los 30 años tendrán una columna de ancianos", advierte.

En la app hay miles de personas que buscan el impacto con sus videos para poder monetizar, pero hay quienes lo hacen sin ser unos profesionales y dejan rutinas porque así los ´marcó´ la experiencia.

Así, la modelo, de 36 años, se dio cuenta del impacto físico que se provocan las personas y que podrían dañar a sus seguidores.

"De esa forma, la gente acabará con la columna de un hombre de 70 años de apenas 30", dice la fitness.

"La gente no entiende que una buena postura no es solo una cuestión de estética, sino de salud. Si no tienes cuidado ahora, mientras eres joven y consciente, adelante serás un anciano debilitado, con la columna débil", enfatizó la entrenadora personal.