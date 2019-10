Viagra ayuda a movilizar células madre de la médula ósea para transplantes

La combinación de dos medicamentos como el Viagra y el inmunoestimulante Plerixafor moviliza de forma rápida y eficiente las células madre de la sangre desde la médula ósea al torrente sanguíneo en los ratones, según un artículo que publica este jueves la revista Stem Cell Reports.



Esta estrategia es casi tan efectiva como el protocolo estándar que hay en la actualidad para la movilización de células madre hematopoyéticas o sanguíneas, que son células inmaduras que se pueden convertir en todos los tipos de células de la sangre como glóbulos blancos, rojos y plaquetas.



Los experimentos con roedores abren la senda para probar el uso de ambos compuestos, que tienen el visto bueno de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, en inglés), en humanos para terapias de trasplante.



Y si se demuestra que es seguro para los estudios clínicos en humanos "los médicos podrían considerar estos hallazgos a la hora de seleccionar estrategias de tratamiento para sus pacientes y para los donantes voluntarios de células madre hematopoyéticas empleadas en las terapias de trasplante", dijo la autora principal del estudio, Camilla Forsberg, de la Universidad de California (EE.UU.).



El trasplante de células madre hematopoyéticas, que sustituye las células madre anormales en la formación de la sangre por otras sanas, es un tratamiento que se emplea para varias enfermedades.



Este procedimiento implica movilizar células madre sanguíneas desde la médula ósea al torrente de sangre para luego utilizarlas para un trasplante, bien en la misma persona o en otro receptor.



Sin embargo, esta estrategia tiene sus limitaciones, con lo que las terapias con ese tipo de células madre se reservan a pacientes con enfermedades malignas o que ya han agotado todos los tratamientos existentes.



Actualmente el protocolo estándar para la movilización de células madre hematopoyéticas y progenitoras consiste en inyecciones durante varios días del factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF, en inglés), que es costoso y que tiene efectos secundarios como nauseas, fatiga y dolor de huesos y que a menudo no ofrece resultados en enfermos de cáncer.



Otro medicamento que moviliza las células madre hematopoyéticas es Plerixafor, pero no es muy efectivo si se emplea como agente único.



Los experimentos en el laboratorio de Forsberg mostraron que un aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos contribuye a movilizar esa clase de células desde la médula ósea al flujo sanguíneo.



Sobre esa base probaron si la Viagra, un vasodilatador, podría ser una opción viable para el trasplante de células madre hematopoyéticas, pero hallaron que por sí sola no era afectiva.



Los científicos encontraron que una combinación de ese compuesto con Plerixafor en los ratones producía unas 2.500 células madre hematopoyéticas más en el torrente sanguíneo en dos horas, lo que multiplicaba su presencia por 7,5 en comparación con los ratones de control.



Tres días de Viagra suministrada por la vía oral con una inyección de Plerixafor era ligeramente más efectivo, resultando en unas 2.800 células madre de ese tipo, lo que las multiplicaba por 8,4; y a los cuatro días el número llegaba a 3.400.