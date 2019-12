VIDEO| El árbol de Navidad más rápido del mundo

Parece ser que en la casa de modificaciones americana de nombre Hennessey les gusta romper récords pocos comunes. En esta ocasión lograron que un árbol de Navidad viajara a poco más de 290 kilómetros por hora, gracias a que fue amarrado al toldo de una Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Esta no es la primera vez que lo intentan pues hace un par de años replicaron la escena, pero el auto usado en aquella ocasión fue un Dodge Challenger Hellcat Widebody. Ahora echaron mano de la Gran Cherokee Trackhawk que han retocado hasta los mil 12 caballos de fuerza.

En un video revelado por la marca en su canal de YouTube, Hennessey llevó a la camioneta al centro de pruebas de Continental en Texas, lugar donde amarraron un árbol de 1.8 metros de altura al toldo con todo y luces navideñas. Esta configuración de la Jeep en particular sí puede ser comprada por cualquier persona que la desee, solamente tienen que acercarse a Hennessey y pedir el paquete de mejora HPE1000, que eleva la potencia hasta los 1,012 hp y 969 lb-pie de par. Esto da como resultado, sin un árbol en el toldo, una aceleración de 0 a 100 km/h en 2.6 segundos y es capaz de recorrer el cuarto de milla en 10.2 segundos.

Hennessey no reveló la velocidad máxima de la camioneta, pero en el video se ve romper el récord establecido por ellos mismos hace unos años y llegaron hasta los 291 km/h en la pista de pruebas. Increíblemente, el árbol de Navidad no sufrió daños importantes y parece ser que llegó intacto a su destino.

¿Tienes la necesidad de conseguir un árbol de Navidad y rápido? Ya sabes que deberías de hacer.