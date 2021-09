WhatsApp Copy ¿qué es y por qué se ha vuelto viral?

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más populares, debido a que permite estar en contacto a familiares, amigos y compañeros de trabajo, al igual que por su versatilidad para el envío de documentos multimedia, links y archivos de trabajo o escolares.

De igual forma, la app cuenta con la funcionalidad de enviar y recibir mensajes de audio, además de videollamadas, y llamadas gratuitas a través de la red.

Cabe señalar que hay varias herramientas en la app que tienen ya bastante tiempo de haberse implementado, sin embargo, no todos los usuarios las conocen, ya sea porque son de más reciente integración o porque no utilizan mucho la app fuera de enviar archivos multimedia y mensajes de texto.

Este es el caso de WhatsApp Copy, una opción de configuración de la app que muchas personas han empezado a buscar cómo utilizarla en el internet, volviendo el tema viral.

Para que salgas de todas tus dudas a continuación aquí en Tech Bit te contamos los pormenores, y detalles de esta función.

Como mencionamos anteriormente, a pesar de que esta función ya se encontraba disponible desde varias versiones anteriores de WhatsApp, ha tomado un segundo aire y muchos usuarios de la app han comenzado a utilizarla nuevamente, por ello te contamos el paso a paso para sacarle el mejor provecho.

Para poder acceder a esta herramienta, solamente debes;

Ingresar a WhatsApp.

Dirígete a Ajustes o Configuración.

Una vez dentro, en la parte final del listado verás la opción "Invitar a tus amigos".

Al dar clic en ella, podrás compartir tu chat con los contactos que quieras.

En caso desees compartir el enlace, solamente debes pulsar sobre WhatsApp Copy (el botón verde con un signo parecido al de menor que, acompañado del texto "Compartir enlace").

Al seleccionar algún contacto, se abrirá la app de mensajes y una invitación para descargar la app: "Chatea conmigo en whatsApp, una aplicación rápida, simple y segura con mensajes y llamadas gratis para comunicarnos".

Incluso, aunque tu contacto no esté usando WhatsApp, podrá descargar la app de forma rápida.

Lo mejor de todo, es que este procedimiento no es necesario escanear tu código QR ni mucho grabar tu número en su celular.

Otra de las modificaciones en la app debido a su última actualización, es la nueva ubicación de la carpeta de Archivados, la cual se encuentra en la parte superior de todos tus chats. Para regresar esta carpeta a la parte final de tú historial de chats, solamente debes seguir estos pasos:

Abre tu aplicación de WhatsApp.

Accede a la sección de "Ajustes" dando clic en los tres puntos uybicados en la parte superior derecha de la pantalla principal.

Dentro de Ajustes de WhatsApp dirígete a la sección "Chats".

Una vez dentro, verás una opción llamada "Mantener los chats archivados".

Lo único que debes hacer es desactivar esta función y listo.

El motivo del cambio de ubicación, se debe a que cuando un contacto "archivado" te escribe, seguirás recibiendo la correspondiente notificación de dicho mensaje.

Sin embargo, al desactivar esta opción y regresar los chats archivados al final de tú historial, no verás que alguien te ha hablado en uno de esos chats archivados, dado que ya no se muestran en la lista de chats.