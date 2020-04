WhatsApp lanza función para facilitar las videollamadas en grupo

Si estás utilizando WhatsApp para mantenerte en contacto con tus familiares, amigos y compañeros de trabajo, no te quedes solo con los mensajes. La aplicación de mensajería acaba de añadir una función que facilitará las llamadas de voz y videollamadas.

La crisis sanitaria por el coronavirus Covid-19 está llevando a las personas a buscar en la tecnología las mejores soluciones para sentirse cerca de quienes aman. Aunque existen herramientas como Google Duo o Zoom diseñadas para realizar videollamadas fácilmente con varios participantes, ahora también WhatsApp podría ser una opción.

Hay que aclarar que no es que no se pudieran hacer videollamadas en grupo desde la aplicación propiedad de Facebook, lo que ha cambiado es el proceso para que ahora sea más sencillo.

Hasta ahora si querías tener una llamada de voz o videollamada en grupo debías elegir un contacto, esperar hasta que te respondiera y entonces añadir a alguien más y, así hasta que cuatro personas estuvieran conectadas.

Con la actualización que WhatsApp acaba de anunciar ahora es posible iniciar videollamadas o llamadas de voz en grupo simplemente pulsando en el ícono de la cámara o el teléfono que aparecen en la parte superior de la pantalla.

Con esta nueva función la app automáticamente llamará a todos los participantes en el grupo y mostrará la pantalla dividida con las ventanas de cada persona.

Lo que es necesario mencionar es que esta opción solo estará disponible para grupos de cuatro o menos participantes. Si quieres hablar con más personas a la vez tendrás que recurrir a otras plataformas.

La nueva función de WhatsApp estará disponible tanto en iOS como en Android. Sin embargo es necesario esperar la actualización de la app. Si te llega la notificación solo tienes que aceptar, si no, entra a la Google Play o App Store para hacerlo de manera manual.