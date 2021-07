WhatsApp permitirá transferir chats de iOS a Android

En los últimos meses WhatsApp ha estado trabajando en el desarrollo de nuevas funciones que los usuarios llevan tiempo pidiendo. Por ejemplo podemos mencionar su versión para iPad, la opción multidispositivo y ahora también la oportunidad de cambiar de sistema operativo sin perder el historial de conversaciones. Se ha dado a conocer que pronto la app de mensajería permitirá transferir chats de iOS a Android.

De acuerdo con información publicada en los portales especializados "WaBetaInfo" y "9to5Google" la función que actualmente se está desarrollando podría solucionar una de las mayores molestias con el servicio de mensajería propiedad de Facebook, que es que no es oficialmente posible transferir una copia de seguridad de los mensajes entre iPhone y Android. Recordemos que actualmente solo es posible entre teléfonos que ejecutan el mismo sistema.

Los detalles de la nueva función han estado apareciendo en el software de WhatsApp desde al menos abril y de ha confirmado a través de capturas de pantalla compartidas por WaBetaInfo que muestran una nueva opción con el mensaje "Mover chats a Android" en la aplicación iOS de WhatsApp.

Una segunda captura de pantalla muestra una alerta que solicita a los usuarios que mantengan su iPhone desbloqueado con WhatsApp abierto mientras se lleva a cabo la transferencia

Hay que señalar que hasta ahora, la mayoría de la evidencia ha apuntado hacia una función de transferencia de iOS a Android, pero "WaBetaInfo" ha informado previamente que también será posible lo contrario.

La nueva herramienta de transferencia de WhatsApp podría formar parte de una nueva aplicación para iOS "Switch to Android" en desarrollo desde Google, que ha sido descubierta por XDA developers. Según se ha dado a conocer se trata de una función similar a la aplicación "Mover a iOS" que Apple ofrece para ayudar a los usuarios a migrar de Android a iOS. El que ahora sea al revés podría facilitar la migración al sistema operativo de Google.

Otra de las funciones que los usuarios llevaban tiempo pidiendo es la posibilidad de poder acceder a su cuenta desde un dispositivo diferente a su celular. Lo que, hasta ahora, solo se lograba con la versión web y la limítate de que si el teléfono no contaba con conexión a internet, los chats no se actualizaban. Pero desde hace algunos meses la compañía había informado que estaba trabajando en la función multidispositivo y ha cumplido su promesa.

Si bien por ahora se trata solo de una prueba beta pública limitada, es decir que no todos los usuarios tendrán acceso a la función, la app señaló que poco a poco se liberará para más personas.

Con esta nueva función, los usuarios podrán usar WhatsApp en su teléfono y hasta otros cuatro dispositivos no telefónicos simultáneamente. Eso, incluso si la batería de su celular está agotada. "Cada dispositivo complementario se conectará a tu WhatsApp de forma independiente mientras mantienes el mismo nivel de privacidad y seguridad a través del cifrado de extremo a extremo que esperan las personas que utilizan WhatsApp", afirmó la empresa.

Respecto a lo anterior la compañía destacó que han desarrollado nuevas tecnologías para mantener el cifrado de extremo a extremo y, al mismo tiempo, lograr sincronizar los datos de las cuentas como: nombres de contactos, archivos de chat, mensajes destacados y más, en todos los dispositivos.

Y es que, como señaló la propia compañía, el que la app sea multidispositivo les implicó un gran reto técnico. "Para lograr esto, tuvimos que repensar la arquitectura de WhatsApp y diseñar nuevos sistemas para permitir una experiencia autónoma de múltiples dispositivos mientras preservamos la privacidad y el cifrado de extremo a extremo".