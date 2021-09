WhatsApp prepara función para transcribir mensajes de voz

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas hoy en día, gracias a que permite estar en contacto con compañeros de trabajo, familiares y amigos, y por la posibilidad de enviar y recibir diversos archivos multimedia.

Dentro de una de sus funcionalidades se encuentra la de enviar mensajes de voz, ya que a veces no se tiene el tiempo para escribir un mensaje, sin embargo, siempre hay una persona que insiste en enviarte notas de voz todo el tiempo.

Es así que cabe la posibilidad de que en cierto punto, no quieras escucharlos en absoluto. Esto debido a que podrías estar en un lugar en el que simplemente no sea posible escucharlo con atención.

Transcripción de mensajes podría llegar a WhatsApp

Para tratar de dar respuesta a esta necesidad, WhatsApp podría estar creando una nueva función de transcripción para tales situaciones. De acuerdo con el sitio informativo WABetaInfo, han encontrado que la aplicación propiedad de Facebook está trabajando en esa función para dispositivos con sistema operativo iOS de Apple.

De esta forma, si un usuario elige transcribir un mensaje, la aplicación le pedirá que acceda a los servicios de reconocimiento de voz de Apple.

Cabe señalar que todo el procedimiento sucederá en el dispositivo del usuario, por lo que no se envían datos al servidor de WhatsApp o Facebook, algo tranquilizador para los millones de usuarios de la app por razones de privacidad.

Una vez que se transcriba un mensaje, los datos serán almacenados de manera loca, por lo que no será necesario procesarlos otra vez.

Esta función será de gran utilidad para quienes reciban o envíen largos mensajes de voz, o grabaciones de una reunión por medio de WhatsApp.

Asimismo, WABetaInfo mencionó que, hasta el momento, no hay información disponible para el lanzamiento de esta herramienta en Android.

No obstante, en iOS esta función se encuentra en desarrollo. Por lo tanto, es posible que tarde un tiempo en implementarse de manera pública.

WhatsApp anuncia copias de seguridad cifradas de extremo a extremo

El pasado 10 de septiembre, el fundador de Facebook, Inc. empresa propietaria de WhatsApp, Mark Zuckerberg, dio a conocer que este servicio de mensajería instantánea ha completado la creación de copias de seguridad encriptadas de extremo a extremo.

Por lo tanto, pronto se comenzará a implementar esta capa adicional de protección de privacidad y seguridad para sus usuarios. Al hacerlo, se estará superando el obstáculo final al proporcionar una experiencia completa de mensajería cifrada de extremo a extremo.

Con las copias de seguridad encriptadas de un extremo a otro, ningún otro servicio de mensajería a la escala de WhatsApp proporcionará este nivel de seguridad para los mensajes de las personas, desde el envío y tránsito, hasta la recepción y almacenamiento en la nube para aquellos que desean conservar una copia de sus mensajes, difundió WhatsApp mediante información enviada a EL UNIVERSAL.

De esta manera, el servicio de mensajería más utilizado del mundo se volverá aún más seguro. Una descripción general divulgada por WhatsApp acerca de las mencionadas funciones de seguridad incluye la siguiente información oficial: "Durante años, hemos ofrecido a las personas la posibilidad de hacer una copia de seguridad de sus chats de WhatsApp para que puedan restaurar su cuenta en caso de que pierdan o cambien su teléfono. En las próximas semanas, agregaremos esta capa adicional de seguridad como una opción para quienes lo deseen".