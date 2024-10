WhatsApp presenta filtros y fondos para videollamadas

Ahora no se trata de una novedad ni para los grupos ni para los canales. WhatsApp lanza múltiples filtros y fondos para las videollamadas, con el fin de que estas sean más divertidas y expresivas.

"Con estos nuevos efectos, ahora puedes cambiar tu fondo o añadir un filtro durante una videollamada para darle un toque más personal", asegura la propiedad bajo el paraguas de Meta.

En total, la aplicación de mensajería instantánea está presentando 10 filtros:

Cálido

Frío

Blanco y negro

Fuga de luz

Ensueño

Luz de prisma

Ojo de pez

Televisión retro

Cristal esmerilado

Tono dúo

Desenfoque

Sala de estar

Oficina

Cafetería

Guijarros

Amante de la comida

Suavidad

Playa

Atardecer

Celebración y bosque

En específico sobre los filtros, la plataforma precisa que se diseñaron para crear un ambiente más alegre, "al añadir un toque de color o crear un aspecto más artístico para tu video".

Con relación a los fondos, explica que la intención es que las personas hagan su entorno más privado, así como transportarlas a escenarios agradables como cafeterías o una sala de estar.

"También estamos añadiendo las opciones de retoque y luz baja, que te ayudarán a sentir más confianza y comodidad al realzar de forma natural el aspecto y la luminosidad de tu entorno", enfatiza el servicio.

¿Cómo acceder a los filtros y fondos de WhatsApp?

Las nuevas herramientas están habilitadas tanto para las videollamadas individuales como grupales.

El proceso es el siguiente: pulsa sobre los íconos de efectos en la parte superior derecha de la pantalla con el fin de ver los filtros y fondos. Escoge el que mejor se adapte a tu estilo.

Finalmente, WhatsApp manifiesta que estas opciones estarán disponibles para todas las personas en las próximas semanas.

Los celulares sin WhatsApp en octubre

WhatsApp se actualiza de manera constante, por ende, los dispositivos que tienen instalada la aplicación deben contar con ciertas características para que esta funcione de manera correcta.

Cuando un celular no cumple con los requisitos de la app, esta deja de ser compatible y WhatsApp deja de funcionar en dicho dispositivo.

De acuerdo con el Centro de Ayuda de WhatsApp, los celulares compatibles deben contar con alguno de estos sistemas operativos:

Celulares con Android 5.0 y versiones posteriores

Celulares con Android que pueden recibir mensajes SMS o llamadas

Celulares con iOS 12 y versiones posteriores

Celulares con KaiOS 2.5.0 y versiones posteriores, incluidos los dispositivos JioPhone y JioPhone

Si tu celular no cumple con alguno de esos requisitos, es muy probable que WhatsApp deje de funcionar. Por ello, en Tech Bit enlistaremos los celulares en los que dejará de operar WhatsApp a partir de este mes.

¿En qué celulares dejará de funcionar WhatsApp?

Samsung

Huawei

Huawei Ascend P6 S

Motorola

Motorola Moto G

Sony

Sony Xperiea Z1

iPhone

iPhone 5

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 5c

iPhone SE (primera generación)

Los celulares que ya no sean compatibles con la app de Meta, recibirán una notificación en la que se avisa de la incompatibilidad del sistema operativo con la app.

Para seguir usando WhatsApp, los usuarios tendrán dos opciones: cambiar de celular a uno que tenga un sistema operativo más actualizado o descargar una versión anterior de WhatsApp.

Sin embargo, este último punto no es recomendable ya que la razón por la que la app se actualiza de manera constante es para brindar a los usuarios los parches de seguridad necesarios para continuar usando la app sin descuidar su privacidad.

Ahora que ya sabes en qué celulares dejará de funcionar WhatsApp, ¿el tuyo está en la lista?