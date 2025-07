WhatsApp renovará su app de Windows

La app de WhatsApp para Windows está cambiando de forma. A partir de su más reciente versión beta, Meta empezó a reemplazar la aplicación nativa por una nueva edición basada en su edición web, que modifica tanto el diseño como el funcionamiento general del servicio de mensajería.

Hasta hace poco, la versión de escritorio funcionaba como una aplicación nativa, diseñada específicamente para el sistema operativo. Permitía hacer videollamadas de hasta 32 personas, compartir pantalla, recibir notificaciones incluso si estaba cerrada, entre otras funciones, sin necesidad de tener el celular conectado ni abrir un navegador.

Pero esto está a punto de cambiar. Aunque la herramienta parece seguir funcionando como siempre, en realidad ahora está "empaquetada" desde la web usando la tecnología WebView2 de Microsoft Edge. Este rediseño modifica la interfaz, las notificaciones y varias funciones.

- Así es el nuevo diseño de WhatsApp en Windows

A simple vista, la nueva versión de WhatsApp para Windows deja atrás la estética de WinUI y ahora muestra una interfaz más básica. El menú de configuración es más limitado, los botones tienen otro orden y ya no se integra con el diseño de Windows 11.

También cambian elementos más técnicos. De acuerdo con el medio estadounidense The Verge, esta edición en web tiende a consumir más RAM, algo que puede afectar su rendimiento en computadoras con recursos limitados.

Asimismo, el portal Windows Latest asegura que este movimiento busca simplificar el desarrollo, pues al mantener una sola base de código permite hacer cambios más rápidos y sin duplicar esfuerzos para cada sistema operativo.

Además del nuevo diseño, se agregaron herramientas como los Canales y se mejoró el acceso a los apartados de Estados y Comunidades en la versión de escritorio. Estas funciones, que ya estaban disponibles en móviles, ahora se integrarán con mayor amplitud al entorno de computadora.

- ¿Qué cambia con esta versión?

Al reemplazar la versión nativa, es probable que la nueva versión de WhatsApp pierda algunas funciones. Entre ellas están las videollamadas con más de 20 personas, compartir pantalla, crear enlaces de llamada o recibirlas aun cuando la app está cerrada. Además, al requerir más memoria RAM, también puede afectar el rendimiento en ciertas computadoras.

En productividad también hay ajustes. La versión anterior permitía arrastrar archivos directamente al chat, mantener conversaciones sin conexión al teléfono y consultar el historial de mensajes hasta tres años atrás. Estos elementos igualmente podrían no estar disponibles o verse limitados en el nuevo diseño.

WhatsApp continúa en fase beta con este rediseño, por lo que es probable que haya cambios antes de su lanzamiento general. Sin embargo, la transición a una versión web empaquetada parece definitiva y marca una nueva etapa para la experiencia de escritorio en WhatsApp para Windows.