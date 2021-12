WhatsApp ya permite escuchar los mensajes de voz antes de enviarlos

Los mensajes de voz son una de las funciones más populares entre los usuarios de WhatsApp alrededor del mundo.

Permiten estar más cerca de familiares y amigos más que un mensaje de texto y, a diferencia de una llamada, se tiene la libertad de grabarlo en cualquier momento, y el receptor de escucharlo cuando sea más oportuno.

---Vista previa de los mensajes de voz

Es por ello que el día de hoy, la app de mensajería instantánea introdujo la nueva vista previa de los mensajes de voz, función que permite al usuario asegurarse de que el mensaje está correcto antes de enviarlo.

Cabe señalar que WhatsApp no es la primera función que WhatsApp lanza para mejorar o complementar la experiencia de los mensajes de voz, ya que la aplicación móvil también permite la grabación en manos libres (sin necesidad de mantener pulsado el botón de grabar) o acelerar la reproducción de los mensajes.

Precisamente, ahora la vista previa aprovecha la grabación en manos libres, en la que los usuarios pueden detener la grabación para proceder a escucharla, tanto completa como una parte.

De esta forma, si no estás convencido del resultado, simplemente puedes pulsar el botón de la papelera para eliminar el mensaje de voz, pero si crees que está bien, solo tienes que pulsar el botón de enviar para que llegue al destinatario.

---Guía práctica sobre mensajes de voz en WhatsApp

Con el objetivo de recordar a los usuarios otras funciones útiles, te presentamos esta breve guía del uso de los mensajes de voz con grabación manos libres y la reproducción rápida.

¿Cómo enviar un mensaje de voz?

Abre un chat individual o de grupo.

Mantén presionado el ícono del micrófono y empieza a hablar.

Cuando hayas terminado, levanta el dedo del ícono de micrófono y el mensaje de voz se enviará automáticamente.

--Cómo usar el modo manos libres para enviar mensajes de voz más largos

Abre un chat individual o de grupo.

Presiona el ícono de micrófono y deslízalo hacia arriba para grabar en modo manos libres.

Ahora puedes quitar tu dedo y grabar tu mensaje sin necesidad de sostener el botón de micrófono.

Cuando hayas terminado de grabar, presiona enviar.

---Cómo escuchar los mensajes de voz antes de enviar

Abre un chat individual o de grupo.

Toca el micrófono y deslízalo hacia arriba para grabar en modo manos libres.

Comienza a hablar.

Cuando termines, toca el botón de detener.

Presiona reproducir para escuchar tu grabación. También puedes tocar cualquier parte de la grabación para escucharla desde esa marca de tiempo.

Selecciona eliminar para descartar el mensaje de voz o enviar para enviarlo.

---Cómo acelerar la reproducción de mensajes de voz

Presiona reproducir para escuchar el mensaje de voz que has recibido o enviado.

Escucha el mensaje.

Mientras el mensaje se está reproduciendo, puedes dar clic en el ícono 1x para acelerar la velocidad a 1.5x o 2x.

