WhatsApp ya te permitirá buscar stickers

WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas en la actualidad, es utilizada por decenas de miles de personas alrededor del globo para asuntos familiares o profesionales. Debido a su popularidad, la gran mayoría de usuarios de smartphone, independientemente de su sistema operativo, la usan para tener una comunicación más sencilla, no tanto así la búsqueda de stickers. Aunque eso podría cambiar pronto.

Esta aplicación de mensajería instantánea se ha convertido en una de las plataformas de comunicación más socorridas de la actualidad. Y ahora, en medio de una pandemia, se ha vuelto una herramienta útil para estar en comunicación con nuestros seres queridos. Por eso no resulta extraño que se envíen 100 mil millones de whats al día. De todos esos mensajes, ¿cuántos serán stickers?

Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Antes, los emojis eran nuestros mejores amigos para comunicar alguna sensación o sentimiento de manera gráfica. Los stickers ahora nos permiten transmitir cientos de mensajes distintos con solo una imagen o animación. Son tan populares que a veces solo deben pasar minutos antes de que el sticker del meme de moda comience a circular en la plataforma.

Los stickers tienen una amplia variedad de usos: desde agradecer hasta comunicar enojos o tristezas. Por eso, resulta imprescindible, además de necesario, tener cierto orden para poder encontrarlos en el instante donde se requieren. Sin embargo, WhatsApp no permite ordenarlos en carpetas (si tienes una aplicación de paquetes de stickers es posible que sí te aparezcan de este modo); y tampoco permite la búsqueda, como sí sucede con los emojis.

Con el paso del tiempo, WhatsApp ha agregado nuevas funciones en beneficio de los usuarios. Por ejemplo, a causa de la coyuntura de salud, se agregó la opción de realizar videollamadas con hasta ocho personas a la vez. Esta vez, la plataforma propiedad de Facebook, busca darle gusto a quienes utilizan la aplicación: ha agregado la búsqueda de stickers.

En WABetaInfo, un sitio web dedicado a hablar sobre actualizaciones de WhatsApp, se han dado a conocer las novedades en la aplicación para usuarios de iOS. Ya lo había hecho previamente para quienes utilizan Android.

Según el portal, "WhatsApp ha agregado recientemente algunas actualizaciones nuevas a través del TestFlight beta program, lo que eleva la versión a la 2.20.130.19". La disponibilidad de esta herramienta está limitada a algunos usuarios beta.

Esta novedad permitiría la búsqueda de stickers instalados desde el menú de los mismos, muy similar a la búsqueda dentro del catálogo de emojis. Para utilizarlo, los usuarios de iOS que sean beta testers, podrán asegurarse si la opción se les ha activado al verificar si cuentan con un botón de búsqueda (con el ícono de la lupa) dentro de la pestaña de stickers.

Si ese botón está disponible, significa que la función está activa. Para comenzar a probarla, solo deben presionar el ícono para buscar rápidamente con texto o al seleccionar una categoría predeterminada específica. Esta herramienta está disponible a partir de hoy para algunos usuarios beta. También se ha implementado para WhatsApp Business.

En cuanto a la actualización para Android, en octubre pasado, WABetaInfo publicó que "WhatsApp acaba de enviar una nueva actualización a través del Google Play Beta Program". La nueva versión sería la 2.20.202.8.

Para Android, igual que con iOS, la búsqueda le permitiría a los usuarios encontrar rápidamente el sticker perfecto para cualquier situación. Es decir, podrán escribir términos específicos para encontrar los stickers relacionados a las palabras ingresadas.

También en Android la función fue activada para usuarios específicos del programa beta y su uso es básicamente el mismo que con iOS. Quienes sean parte del programa de pruebas pueden comprobar si cuentan con esta nueva función utilizando el mismo procedimiento que los usuarios de iOS.