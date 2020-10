Windows 10 está descargando las apps de Office sin autorización

Para disminuir los riesgos de seguridad y garantizar el mejor funcionamiento, siempre se recomienda contar con las últimas versiones de los programas que utilizamos. Eso incluye el sistema operativo y Windows 10 está invitando a los usuarios a instalar sus últimas mejoras. Sin embargo, muchos no están contentos al ver que se descargaron, sin autorización, las apps de Office.

De acuerdo con lo que reportan muchos usuarios de Windows 10, el sistema operativo no solo está descargando herramientas sino que llega a reiniciar la computadora sin permiso y, aunque no han perdido el trabajo que estaban realizando, si se encuentran con que Microsoft ha instalado versiones de aplicaciones web de Word, PowerPoint, Excel y Outlook en la computadora.

El problema es que el sistema no está pidiendo la autorización para la descarga y, en muchos casos, ni siquiera para reiniciar el sistema. Además, los íconos de las aplicaciones de Microsoft Office aparecen en el menú Inicio, aunque nunca se haya instalado Office en esta computadora.

Cabe señalar que no se trata de copias completas gratuitas de Office sino a accesos directos a la versión web a la que se puede acceder desde cualquier navegador de internet, por lo que no ocupan mucho espacio en la computadora.

Los usuarios señalan que lo mismo sucedió cuando el navegador Edge, reemplazó a Explorer. La compañía no les dio alternativa y simplemente instaló la nueva herramienta en las computadoras de todos sus usuarios. Lo que es más, si se da clic en alguna de las apps web de Office, estas automáticamente se abren en Edge, aunque se tenga configurado otro navegador.

Y el cambio no se está presentando solo en el caso de algunos usuarios beta, es para todos. Parece que Microsoft ya no permitirá que el acceso directo a estas apps sea opcional. Por lo que más vale tener cuidado pues tu trabajo podría verse interrumpido por esta actualización.

Como señalan algunos especialistas, el riesgo de este movimiento es que los usuarios podrían dejar de confiar en las actualizaciones del sistema operativo, lo que podría dejarlos vulnerables a algunas amenazas informáticas.

Licencias permanentes

No sabemos si la empresa dará marcha atrás en cuanto a la inclusión de sus apps pero, algo que llamó la atención de los usuarios de Office hace unas semanas es que, al parecer volverá a contar con licencias permanentes.

En una publicación en el blog en donde la compañía explica las nuevas funciones de Exchange se puede encontrar una breve mención al respecto: "Microsoft Office también verá un nuevo lanzamiento perpetuo para Windows y Mac, en la segunda mitad de 2021".

Es una buena noticia para aquellos que extrañan la posibilidad de realizar un único pago para tener en su equipo acceso ilimitado y permanente a toda la suite pues, aunque el costo inicial no suele ser barato, quienes utilizan mucho estos programas terminan ahorrando a largo plazo.

Sin embargo se especula que la empresa no renunciará a su opción de suscripción que le hace sentido a ciertas empresas y familias, y podríamos tomar como una muestra de ello la actualización en Windows 10 que lleva a la versión web que, si bien es gratuita, no ofrece acceso a todas las herramientas disponibles de Microsoft.