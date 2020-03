Xbox ofrece juegos gratis para cuarentena

Eventos masivos, exposiciones, conciertos y diversas actividades han sido cancelados a causa del coronavirus.

Es así que para pasar una cuarentena más amena en la comodidad de tu casa, puedes disfrutar de algunos títulos de Xbox de manera gratuita.

Algunos de los juegos disponibles gratis en Xbox son "Crackdown", "Too Human" y "Crackdown 2".

Cabe señalar que Xbox no han señalado de forma oficial que estos títulos formen parte de alguna campaña de solidarización a causa de la pandemia del COVID-19, sin embargo, son una buena opción para pasar un rato ameno en casa mientras dure la cuarentena.

De igual forma, la firma Ubisoft, anunció en redes sociales que puedes descargar Assassin's Creed: Odyssey sin costo alguno para las plataformas Xbox One, PS4 y PC.