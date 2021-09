Xiaomi lanza sus gafas inteligentes

Recientemente la compañía Facebook presentó su incursión en la moda con el lanzamiento de sus gafas inteligentes en colaboración con la firma Ray-Ban, llamadas Ray-Ban Stories, sin embargo, no es el único consorcio con una propuesta de este tipo, ya que ahora la tecnológica Xiaomi decidió no quedarse atrás y desafiar a la firma de Mark Zuckerberg, al ingresar igualmente al mercado de los wearables y lanzar sus propias gafas inteligentes.

-Gafas mostrarán notificaciones

De acuerdo con la marca, este nuevo dispositivo no solamente contará con la capacidad de tomar fotos, sino también podrá mostrar mensajes y notificaciones, realizar llamadas, proporcionar navegación y traducir textos todo en tiempo real frente a los ojos de su propietario.

De la misma forma que lo hizo Facebook, Xiaomi también ha puesto especial énfasis en la ligereza de sus gafas a pesar de sus características. Sin embargo, con 51 gramos, es un poco más pesado que las Ray-Ban Stories, las cuales pesan 49.6g.

--Características

Cabe señalar además, que las gafas de Xiaomi igualmente cuentan con una luz indicadora que señala a su portador, cuando su cámara de 5 megapíxeles se encuentra en uso.

Las gafas inteligentes de Xiaomi funcionan con un procesador ARM de cuatro núcleos y se ejecutan con sistema operativo Android. También utilizan la tecnología de imágenes MicroLED, que es conocida por tener un brillo más alto y una vida útil más larga que OLED.

La compañía dice que la tecnología tiene una estructura más simple que le permitió crear una pantalla compacta con píxeles individuales de 4 ?m. Sin embargo, algo importante a señalar, es que los usuarios de estas gafas no podrán ver las imágenes que tomen en color, esto debido a que Xiaomi optó por usar una solución de pantalla monocromática "para permitir que pase suficiente luz a través de estructuras ópticas complicadas".

Al respecto, la firma señaló: "La estructura de rejilla grabada en la superficie interna de la lente permite que la luz se refracte de una manera única, dirigiéndola de manera segura hacia el ojo humano. El proceso de refracción implica hacer rebotar rayos de luz innumerables veces, lo que permite que el ojo humano vea una imagen completa, y aumentando enormemente la facilidad de uso. Todo esto se hace dentro de una sola lente, en lugar de utilizar complicados sistemas de lentes múltiples, espejos o medios espejos como lo hacen otros productos".

--"Más que una extensión de tu teléfono"Xiaomi señaló también que sus gafas inteligentes no serán solo una segunda pantalla para su teléfono, ya que son capaces de hacer diversas funciones de forma independiente, como seleccionar las notificaciones más importantes para mostrar, incluidas las alarmas domésticas inteligentes y los mensajes de contactos importantes.La capacidad de navegación del dispositivo puede mostrar mapas e indicaciones frente a sus ojos. También puede mostrar el número de la persona que esté llamando actualmente a tu teléfono, y pueden tomar la llamada por medio de su micrófono y bocinas integradas.De acuerdo con la compañía tecnológica, dicho micrófono también contará con la capacidad de captar voz, misma que el algoritmo de traducción patentado de Xiaomi puede traducir en tiempo real.La función de traducción de las gafas también funciona con texto escrito y texto en fotos capturadas por medio de su cámara. Desafortunadamente, la compañía aún no ha anunciado un precio o una fecha de lanzamiento para sus gafas inteligentes.