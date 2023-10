Xiaomi también desactivará celulares del mercado gris en México

Frente a las medidas en el tema de bloqueos que tomaron los fabricantes de teléfonos inteligentes Oppo, Motorola, Samsung y ZTE en contra del mercado gris en México, la marca de smartphones Xiaomi se sumó a las acciones.

Xiaomi México reaccionó y envió a sus usuarios una notificación en la que advirtió sobre la compra de equipos de esta marca a través de distribuidores no oficiales. En el mensaje se puede leer: "Atención. Su dispositivo puede no ser la versión oficial en su región. Esto puede afectar funciones de su dispositivo como la conexión a la red del operador telefónico contratada por usted. Se recomienda que se ponga en contacto con su distribuidor para obtener ayuda".

¿Qué es el mercado gris?

En México, al igual que en muchos otros países, se enfrentan problemas relacionados con el mercado gris o importaciones paralelas. Esto implica que productos fabricados en el extranjero se importan y venden de manera irregular en el país de destino.

Esto conlleva riesgos para los usuarios y desventajas en el funcionamiento de los smartphones, ya que estos dispositivos no han sido certificados por las autoridades regulatorias del país y no cumplen con todas las normativas, protocolos y políticas de garantía necesarios para garantizar un uso adecuado.

La adopción de esta práctica implica un riesgo significativo, ya que no solo puede ocasionar pérdidas económicas tanto a nivel individual como a nivel de la industria, sino que también puede tener consecuencias negativas para la seguridad y bienestar de los usuarios.

Desventajas de adquirir un celular irregular en el mercado gris

? El smartphone no está cubierto con una política de garantía válida para territorio mexicano.

? Cada país cuenta con su red eléctrica donde varían los voltajes, frecuencias etc..., razón por la cual el diseño y composición de los cargadores por país es distinto. El uso de cargadores que no estén diseñados para el smartphone o que no esté adaptado al país en uso y certificado, aumenta el riesgo de mal funcionamiento de la batería llegando a posibles daños personales.

? Cada país tiene sus propias normas para que los smartphones móviles y aparatos eléctricos que se importen y vendan en su territorio, funcionen de forma correcta y brinden seguridad a sus usuarios.

? Las bandas y frecuencias sobre las cuales los smartphones funcionan y los operadores de cada país brindan el servicio, son diferentes dada la geografía y orografía de cada país, contando así con la normatividad específica para garantizar su funcionamiento y seguridad de uso.

Beneficios de adquirir un smartphone regular, aprobado para su consumo y funcionamiento en México

? Los usuarios adquieren un smartphone fabricado, aprobado y seguro para su uso ya que cumple con la normatividad aplicable.

? La duración de la batería ofrecerá un rendimiento adecuado, pues el smartphone está probado para su correcta carga y eficiencia en las redes eléctricas y voltajes de México, reduciendo así cualquier riesgo con la batería.

? Una mejor experiencia de usuario en la traducción de apps y servicios.

? El smartphone está probado para funcionar sobre las bandas y frecuencias del país en todos los operadores. Una calidad asegurada que permite la recepción de señal en condiciones óptimas, ya que cuenta con la homologación de los operadores locales para realizar llamadas, tener acceso a datos, geolocalización, entre otros.

? El smartphone contará con toda la garantía de servicio original proporcionado por la compañía que lo produjo.

Recomendaciones para realizar compras de smartphones en canales oficiales

1.- Asegúrate de tener una garantía vigente

Esto no es más que estar completamente seguro de que el smartphone que estás adquiriendo cuenta con un soporte autorizado y especializado que te ayudará a respaldar, reparar etc. Esta es una de las principales ventajas de comprar en canales autorizados con soporte de la marca con presencia en tu país, lo anterior, te da seguridad y permite estar tranquilo.

2.- Visita el sitio web oficial de la marca en tu país

En ocasiones, los usuarios visitan páginas de otros países que, si bien pueden tener el producto y facilitar los medios para efectuar una compra, no siempre es seguro que el producto tenga soporte en tu país. Lo más recomendable es verificar que estás visitando la página correcta que pertenezca a tu región y cerciorarte que la disponibilidad de tu smartphone esté vigente en tu ubicación. Con ello aseguras la garantía de tu producto y contar con un respaldo.

3.- Verifica que trae la etiqueta cumpla con la NOM 024

Esta etiqueta debe contener toda la información del importador, así como todos los detalles del producto en español. Te aconsejamos que revises el producto y que busques la señalización que cumple el certificado de homologación de IFETEL y las Normas Oficiales Mexicanas (NOMS) esto lo encuentras con las letras NOM en mayúsculas.

4.- Si ya realizaste la compra del smartphone

Una de las formas para verificar que tu smartphone es regular y ha sido comercializado en México, es la siguiente:

Ingresa al Menú de Aplicaciones > Configuración > Acerca del smartphone / Acerca del teléfono > etiquetas reglamentarias / Certificación, aquí podrás encontrar la referencia a las NOMS, así como la información regulatoria del IFT, lo que quiere decir que es un smartphone autorizado y compatibles con los operadores mexicanos.

Recuerda que, comprar en el mercado gris siempre significará un riesgo mayor de funcionamiento y seguridad. Por esta razón, comprar en los canales oficiales es la mejor forma de protegerte.