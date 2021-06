Ya podrás ver YouTube en segundo plano en iOS

YouTube sigue siendo el rey en cuanto a videos se refiere. Millones de personas en el mundo utilizan esta plataforma para disfrutar de su música y otro tipo de contenido. Pero hay un problema, no es posible continuar con la reproducción si se sale de la página. Es por ello que lanzaron su versión de pago que permite esta y otras funciones. Pero como no todos quieren, o pueden pagar, se alegrarán de saber que pronto será posible reproducir contenido en segundo plano en dispositivos iOS.

La característica llegará en forma de una función de imagen en imagen (picture in picture o PIP por sus siglas en inglés). Básicamente a través de esta será posible salir de la aplicación de YouTube y aún así que tu video se reproduzca en una pestaña más pequeña que permanece en la pantalla.

Según se ha dado a conocer, esto es diferente de la función de minimización anterior, donde los usuarios pueden hacer que su video actual se reproduzca en una pantalla más pequeña, pero solo mientras todavía están navegando dentro de la aplicación de YouTube.

Pero no todo es tan bueno como suena. Según MacRumors, la función PIP está llegando primero a los suscriptores Premium, de hecho actualmente ya se está implementando. Sin embargo, YouTube prometió que la función estará disponible para todos los usuarios, con suscripción o no, en algún momento pronto.

Lo que celebran los usuarios con dispositivos iOS que no quieren ser miembros Premium es que está será una solución para transmitir música de forma gratuita. Hay que mencionar que actualmente solo los suscriptores de YouTube Premium pueden transmitir música desde la app, cerrar la aplicación y seguir escuchando el audio, incluso mientras la pantalla está completamente apagada. Ahora, con esta solución, si bien el beneficio completo seguirá siendo solo para quienes pagan, al menos la pantalla se hará más pequeña, es decir, no se cerrará completamente la aplicación para reproducir música en segundo plano, pero será posible usar el teléfono alrededor de la pequeña pestaña.

Lo que sí es importante considerar es que si se está reproduciendo el video, incluso en una pantalla pequeña, la batería del iPhone se agotará más rápido. Además, si se está haciendo uso de los datos, es muy probable que tu plan o crédito no duren mucho tiempo.

Finalmente con esta función se tendrá que desactivar cualquier configuración de ahorro de energía para que esté habilitado el siempre en la pantalla. Al final, no es perfecto, pero es mejor que nada.

YouTube Shorts

Mientras esperas para que esta función llegue a tus manos, te compartimos que un formato que está disponible en nuestro país desde hace algunas semanas es YouTube Shorts.

Se trata de una versión beta a través de la cual es posible encontrar y compartir videos de formato corto, de hasta 60 segundos. La plataforma impulsará sobre todo el contenido creado con celulares y acercará a los usuarios herramientas sencillas para el control de la velocidad de los clips, herramientas de edición y opciones incluir texto, entre otras opciones.

También ofrecen una amplia biblioteca de canciones para musicalizar los videos, y cuando un usuario esté viendo algún contenido y quiera saber más sobre lo que escucha, YouTube los ayudará a encontrar fácilmente la canción completa, ver el video musical u obtener más información sobre el artista.