Ya puedes hacer videollamadas en Telegram

Telegram es una app de mensajería famosa por sus medidas de seguridad destinadas a mantener la privacidad de sus usuarios. Sin embargo, no es tan popular como otras plataformas porque no contaba con algunas funciones que los usuarios aprecian, por ejemplo, la posibilidad de hacer una videollamada. Pero eso está por cambiar.

Aunque por ahora solo está disponible en la versión beta de la app, los usuarios de Telegram ya tienen la opción de hacer una videollamada con sus contactos, de acuerdo con un informe que la compañía publicó en línea.

Este es un paso más que la plataforma da para ser más competitiva ante opciones como WhatsApp. Cabe decir que Telegram ya contaba con soporte para llamadas de voz desde hace alrededor de cuatro años, pero ahora finalmente agregó la función de video que, debería tardar un par de semanas para estar disponible para todos sus usuarios.

Quienes ya tuvieron la oportunidad de probar esta función comentan que la interfaz es muy similar a la que ofrecen otras plataformas. Por ejemplo, se incluye un botón en pantalla que permite al usuario cambiar entre las cámaras frontal y trasera, apagar o encender la opción de video, silenciar y colgar. Asimismo, el participante de la ventana más pequeña puede intercambiarse con el de la ventana más grande con un simple toque.

Sin embargo, los usuarios han reportado que las videollamadas en la aplicación todavía presentan fallas por lo que la experiencia de uso no es la mejor. Por ejemplo, la voz se enrutaba primero a través del auricular y no del altavoz del teléfono, lo que ocasionaba un desfase entre el audio y la imagen. Para corregirlo, los usuarios tuvieron que apagar el video y luego volver a encenderlo.

Otra desventaja de la nueva herramienta es que por ahora no hay soporte para llamadas grupales, es decir, que solo se pueden hacer videollamadas uno a uno, aunque se dice que la función está en proceso por lo que no debería tardar mucho en llegar.

Prueba la función

Si desea probar las videollamadas y otras funciones que solo están disponibles en la versión beta de Telegram solo tienes que seguir estos pasos:

Puedes descargar la versión 0.7 beta o la más reciente de la aplicación desde la plataforma App Center de Microsoft.

En dispositivos con otro sistema operativo puedes descargar la APK beta independientes que se instalará junto con las aplicaciones normales de Telegram o Telegram X.

Una vez que ya cuentes con la versión beta, y se complete el proceso de autenticación, solo deberás ir a una conversación con alguno de tus contactos y presionar el botón de menú que se ubica en la esquina superior derecha de la pantalla.

Entonces encontrarás el ícono de videollamada y deberás hacer clic.

Una vez que la videollamada haya iniciado, podrás silenciar el micrófono, desactivar el video o cambiar entre la cámara trasera y frontal.

Toma en cuenta que la función solo está disponible entre usuarios que tengan la versión beta de otra manera no serán compatibles.

Más funciones

Si no quieres descargar la versión beta no te preocupes, hay varias herramientas que puedes aprovechar hasta que las videollamadas lleguen para todos en esta aplicación que recientemente celebró haber alcanzado los 400 millones de usuarios activos mensuales.

Desde hace algunos meses Telegram añadió un nuevo directorio de stickers que permite a los usuarios navegar entre las más de 20 mil opciones y hacer búsquedas para encontrar el que mejor se adapte a su conversación.

Por otra parte, los usuarios de Android cuentan con un nuevo menú para adjuntar archivos que es más fácil de usar.

Mientras que quienes acceden a la app desde un dispositivo con macOS pueden ver que se ha actualizado el editor de fotografías que ahora permite dibujar en las imágenes antes de enviarlas.

Otra novedad de la app de mensajería es que la función de encuestas a través del bot @QuizBot ahora permite añadir un temporizador para responder y dar explicaciones que aparecen cuando se responde el cuestionario, esto con la intención de que se pueda utilizar como una herramienta de aprendizaje.