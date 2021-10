Ya puedes transferir tus chats de WhatsApp de iPhone a Android

Google anunció recientemente que la función de migración del historial de chat de WhatsApp para llevar tus mensajes de tu iPhone a un Android ahora está disponible en "todos los teléfonos Pixel" y que "estará disponible en los nuevos teléfonos inteligentes que se lancen con Android 12".

La función ya estaba disponible para los teléfonos Samsung, pero facilitará la experiencia de cambiar de iOS a Android, ya que no tendrás que renunciar a tu historial de mensajes.

"Trabajamos en estrecha colaboración con el equipo de WhatsApp para crear un nuevo conjunto de capacidades, todas diseñadas para facilitar el cambio de iPhone a Android y llevar su historial de WhatsApp contigo", indicó Google en un comunicado.

"Cambiar a un teléfono nuevo puede ser una experiencia abrumadora, especialmente si se cambia a un sistema operativo completamente diferente. Queremos facilitar este proceso, por lo que con la reciente versión de Android 12, agregamos la capacidad de transferir todos sus elementos esenciales conectando su iPhone con su nuevo teléfono Android mediante un cable.

"Con su permiso, Android combina e instala automáticamente las mismas aplicaciones de Google Play y le permite llevar fácilmente su historial de SMS e iMessage con usted, junto con fotos, videos, contactos, calendarios y más", señaló Google.

---Conecta y transfiere rus datos de WhatsApp

El proceso debería ser relativamente simple, siempre que tengas WhatsApp actualizado tanto en tu iPhone como en tu teléfono Android, y tengas a mano un cable USB-C a Lightning.

Google señaló que mientras configuras tu teléfono Android, se te pedirá que escanees un código QR con tu iPhone, lo que le permitirá iniciar el proceso de transferencia.

Asimismo, Google puntualizó que tu iPhone no recibirá ningún mensaje de WhatsApp mientras tus mensajes se estén moviendo, por lo que no debes perder nada en el cambio de equipo.

"Nuestro equipo ha trabajado mano a mano con WhatsApp para garantizar que sus datos permanezcan protegidos durante todo el proceso de transferencia, de modo que nadie más pueda acceder a su información y archivos de WhatsApp", mencionó la tecnológica.

Google dijo que los OEM de teléfonos pueden agregar soporte para la función cuando actualicen sus teléfonos a Android 12, por lo que es posible que aquellos con teléfonos existentes obtengan acceso a ella en algún momento.

La compañía dice que está trabajando con los fabricantes de teléfonos para garantizar que los dispositivos que se envían con Android 12 admitan las transferencias desde el primer momento.

---WhatsApp ya permite unirse en cualquier momento a llamadas grupales

Las llamadas grupales de WhatsApp han sido de gran ayuda durante la crisis sanitaria del coronavirus, para estar en contacto con familiares, amigos y compañeros de trabajo.

Debido a este cambio en la forma en la que interactuamos con los demás a causa del Covid-19, la compañía ha introducido muchas características relacionadas con las llamadas y videollamadas, incluyendo el aumento en el límite de personas que pueden participar en una videollamada, que actualmente es de ocho.

---WhatsApp permite unirte a las llamadas grupales después de haber comenzado

Actualmente, la firma se encuentra implementando un nuevo botón directamente en el chat grupal, el cual permite a los usuarios unirse a las llamadas en curso. La compañía señaló que la función es "una nueva forma espontánea de conectarse con tu familia y grupos de amigos".

Por medio de esta nueva herramienta, ahora es posible iniciar videollamadas sin tener a todos los participantes; es decir, puedes empezar sin necesidad de esperar a que todo el mundo esté disponible. Esto permite, por ejemplo, iniciar una videollamada con un par de participantes y esperar al resto mientras los que ya se han conectado hablan.