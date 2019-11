Ya puedes ver adelantos de Netflix dentro de WhatsApp

Por medio de una actualización, ahora es posible ver trailers de Netflix directamente desde WhatsApp.

Como sucede con un enlace de video de YouTube, con solo un clic los usuarios podrán ver cualquier adelanto de las producciones de Netflix, sin necesidad de salir de la aplicación de mensajería instantánea.

Esto permitirá que los usuarios de WhatsApp puedan enviarse trailers de programas de Netflix entre sí y discutirlos, todo desde la misma aplicación y al mismo tiempo.

Cabe señalar que, de momento, la función solamente se encuentra habilitada en la versión de WhatsApp para dispositivos iPhone, y el contenido que puede visualizarse, solo son trailers de Netflix, en lugar de programas completos.

Asimismo, WhatsApp no ha anunciado nada acerca de esta nueva característica, la cual fue descubierta por el sitio WABetaInfo, por lo que no se tiene una fecha estimada de su llegada a Android.

Cabe señalar que el año pasado, WhatsApp contó con una actualización que hizo posible ver videos de Instagram y Facebook dentro de la aplicación, por lo que no es del todo extraño que WhatsApp esté agregando más contenido de este tipo.