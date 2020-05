Ya se podrán programar mensajes en Twitter

Twitter es una plataforma que poco a poco se ha ido transformando aumentado el número de caracteres permitidos en un mensaje o agregando reacciones. La última novedad de la plataforma es que será posible programar los tweets.

Como sucede con este tipo de funciones, en un inicio de la herramienta solo estuvo disponible para algunos usuarios como una versión beta. Pero ahora Twitter la está liberando para todos sus usuarios y te decimos cómo utilizarla.

Lo primero que hay que aclarar es que, por ahora solo es posible programar un tweet desde la versión de escritorio.

En tu navegador ingresa a Twitter.

Escribe un tweet y, en lugar de dar en publicar, haz clic en el botón de programación, representado por un icono de calendario ubicado en el cuadro Redactar.

Establece la fecha y hora en la que deseas que se envíe el tweet.

Es así que en la plataforma ahora también encontrarás un ícono para ver todos tus borradores programados. A través de la ventana Tweets programados tendrás la opción de eliminar aquellos que, al final, decidas que no quieres publicar.

La función será especialmente útil para casos como cuando las marcas quieren publicar mensajes a ciertas horas del día, pero también podría ser la solución para que no vuelvas a olvidar una felicitación de cumpleaños.

Y no es la única novedad dada a conocer por la red de microblogging. La compañía anunció también que permitirá a los usuarios guardar borradores de sus tweets en la aplicación web. El detalle en este caso es que solo se podrá verlos ingresando desde un navegador web y no desde la aplicación móvil.

Aunque estas herramientas pueden ser muy útiles para algunos, los usuarios siguen esperando el día en que Twitter permite editar los mensajes, pero eso parece que no sucederá pronto.