Yahoo Respuestas llega a su fin, por pérdida de popularidad

Yahoo Respuestas dejará de estar disponible el próximo 4 de mayo, según anunció este lunes la empresa mediante un comunicado.

"Hace dieciséis años lanzamos Yahoo Respuestas para ayudar a personas de todo el mundo a conectarse y compartir información. Junto a ti y millones de otros usuarios creamos el mejor lugar en la web para formular y responder preguntas sobre numerosos temas, y creamos una comunidad de intercambio de conocimiento global. Si bien no podemos estar más orgullosos de lo que logramos juntos, hoy te comunicamos que hemos decidido cerrar Yahoo Respuestas el próximo 4 de mayo de 2021", se lee en el reporte emitido hoy.

Añade que Yahoo Respuestas fue en su momento uno de los productos más exitosos de Yahoo, "pero a lo largo de los años, a medida que las necesidades de nuestros usuarios fueron cambiando, fue perdiendo popularidad. Por ello, hemos decidido reorganizar los recursos dedicados a Yahoo Respuestas para reinvertirlos en otros productos que sirvan mejor a nuestros miembros y cumplan con el compromiso de Yahoo de proporcionar contenido confiable de primera calidad".

A partir del 20 de abril, ya no se podrán publicar nuevas preguntas o respuestas. "Sin embargo, aún puedes ver las preguntas y respuestas publicadas hasta el 4 de mayo. A partir de esa fecha, se cerrará el sitio. Si deseas descargar una copia de las preguntas y respuestas que has publicado, puedes hacerlo iniciando sesión en tu Panel de control de privacidad y solicitar una descarga. Podrás hacerlo hasta el 30 de junio de 2021, después de esa fecha, tus datos de Yahoo Respuestas se eliminarán de forma segura y ya no estarán disponibles. Ningún otro producto de Yahoo ni tu cuenta personal se verán afectados por este cambio".

Para obtener más información e instrucciones sobre cómo descargar los datos, se puede la sección de Preguntas frecuentes (o copia y pega esta URL en tu navegador: https://es-us.ayuda.yahoo.com/kb/SLN35642.html)